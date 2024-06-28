Умер экс-игрок пермского «Урал-Грейта» Николай Хряпа

Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет
Скончался бывший игрок пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Николай Хряпа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале саратовского БК «Автодор».
«Ушел из жизни Николай Хряпа. „Автодор“ выражает соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении. Ему было 45 лет.
Хряпа родился в 1979 году в Киеве. Был чемпионом Украины в составе баскетбольного клуба «Одесса». За «Урал-Грейт» Хряпа играл с 2002 по 2003 год. Впоследствии он перешел в казанский УНИКС, а в 2007 году завершил спортивную карьеру.
Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет
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