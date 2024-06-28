Умер экс-игрок пермского «Урал-Грейта» Николай Хряпа

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Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет
Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет Фото:

Скончался бывший игрок пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Николай Хряпа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале саратовского БК «Автодор».

«Ушел из жизни Николай Хряпа. „Автодор“ выражает соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении. Ему было 45 лет.

Хряпа родился в 1979 году в Киеве. Был чемпионом Украины в составе баскетбольного клуба «Одесса». За «Урал-Грейт» Хряпа играл с 2002 по 2003 год. Впоследствии он перешел в казанский УНИКС, а в 2007 году завершил спортивную карьеру.

Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет
Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет
Фото:

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Скончался бывший игрок пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Николай Хряпа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале саратовского БК «Автодор». «Ушел из жизни Николай Хряпа. „Автодор“ выражает соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении. Ему было 45 лет. Хряпа родился в 1979 году в Киеве. Был чемпионом Украины в составе баскетбольного клуба «Одесса». За «Урал-Грейт» Хряпа играл с 2002 по 2003 год. Впоследствии он перешел в казанский УНИКС, а в 2007 году завершил спортивную карьеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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