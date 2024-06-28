Боец СВО из ХМАО сыграл свадьбу в районе Кременной в ЛНР. Супруги познакомились в зоне спецоперации, сообщил telegram-канал «ЮграСолдату».
«Александр и Алена познакомились в зоне проведения спецоперации. Свой путь начинали с помощи мирному населению Донбасса в составе Гуманитарного добровольческого корпуса. Общие идеи и цели объединили молодых. Спустя время Александр ушел служить по контракту, но общение продолжил», — говорится в сообщении.
Молодожены решили связать себя узами брака, не выезжая за пределы Донбасса. На торжество к новобрачным приехали близкие друзья.
Видео: telegram-канал «ЮграСолдату»
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