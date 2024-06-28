Боец из ХМАО сыграл свадьбу в зоне СВО. Видео

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Боец СВО из ХМАО сыграл свадьбу в ЛНР
Боец СВО из ХМАО сыграл свадьбу в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец СВО из ХМАО сыграл свадьбу в районе Кременной в ЛНР. Супруги познакомились в зоне спецоперации, сообщил telegram-канал «ЮграСолдату».

«Александр и Алена познакомились в зоне проведения спецоперации. Свой путь начинали с помощи мирному населению Донбасса в составе Гуманитарного добровольческого корпуса. Общие идеи и цели объединили молодых. Спустя время Александр ушел служить по контракту, но общение продолжил», — говорится в сообщении.

Молодожены решили связать себя узами брака, не выезжая за пределы Донбасса. На торжество к новобрачным приехали близкие друзья.

Видео: telegram-канал «ЮграСолдату»

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Боец СВО из ХМАО сыграл свадьбу в районе Кременной в ЛНР. Супруги познакомились в зоне спецоперации, сообщил telegram-канал «ЮграСолдату». «Александр и Алена познакомились в зоне проведения спецоперации. Свой путь начинали с помощи мирному населению Донбасса в составе Гуманитарного добровольческого корпуса. Общие идеи и цели объединили молодых. Спустя время Александр ушел служить по контракту, но общение продолжил», — говорится в сообщении. Молодожены решили связать себя узами брака, не выезжая за пределы Донбасса. На торжество к новобрачным приехали близкие друзья. Видео: telegram-канал «ЮграСолдату»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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