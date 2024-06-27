27 июня 2024

Стрельба в центре Екатеринбурга произошла из-за конфликта чеченских кланов

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из участников перестрелки уже задержан полицией Фото:

Причиной перестрелки в центре Екатеринбурга мог стать конфликт между двумя группировками выходцев из Чеченской Республики, одна из которых находится под контролем вора в законе Ахмеда Домбаева (Шалинского) и якобы защищает интересы некого человека по имени Илья Тыщенко. Подробностями разборок с URA.RU поделился источник.

«Схлестнулись две группировки: одна двигается от Ахмеда Шалинского, вторая — от екатеринбургского авторитета Султана Духаева по прозвищу Борода. Люди Бороды, предположительно, предъявили претензии Тыщенко, речь якобы шла о невозвращенном долге. Тот пошел к людям Шалинского, они сказали представителям Бороды: „Не трогайте его, он с нами“. Но люди Бороды с этим не согласились и назначили шалинским стрелку», — объяснил собеседник агентства.

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Встреча проходила возле клубного дома «Тихвин», который считается самым элитным ЖК Екатеринбурга. Сначала обе стороны зашли в ресторан Asado, где начался разговор на повышенных тонах. Потом оппоненты переместились на улицу, где случилась уже потасовка и перестрелка — в разгар дня в людном месте. Очевидцы вызвали полицию, но к приезду правоохранителей хулиганы сели в машины и разъехались в разные стороны.

Один из автомобилей, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Илье Тыщенко — полному тезке екатеринбургского бизнесмена. Корреспондент обратился к нему с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Султан Духаев — известный в Екатеринбурге авторитет, якобы контролировал на Среднем Урале нелегальные автостоянки и сбыт цветных металлов. Он не раз привлекался к уголовной ответственности — за вымогательство, незаконный контроль автопарковок и крупное хищение меди. Его соотечественника и оппонента Ахмеда Домбаева называют вором в законе. Свой статус он получил в колонии, где отбывал 10-летний срок за разбой.

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Причиной перестрелки в центре Екатеринбурга мог стать конфликт между двумя группировками выходцев из Чеченской Республики, одна из которых находится под контролем вора в законе Ахмеда Домбаева (Шалинского) и якобы защищает интересы некого человека по имени Илья Тыщенко. Подробностями разборок с URA.RU поделился источник. «Схлестнулись две группировки: одна двигается от Ахмеда Шалинского, вторая — от екатеринбургского авторитета Султана Духаева по прозвищу Борода. Люди Бороды, предположительно, предъявили претензии Тыщенко, речь якобы шла о невозвращенном долге. Тот пошел к людям Шалинского, они сказали представителям Бороды: „Не трогайте его, он с нами“. Но люди Бороды с этим не согласились и назначили шалинским стрелку», — объяснил собеседник агентства. Встреча проходила возле клубного дома «Тихвин», который считается самым элитным ЖК Екатеринбурга. Сначала обе стороны зашли в ресторан Asado, где начался разговор на повышенных тонах. Потом оппоненты переместились на улицу, где случилась уже потасовка и перестрелка — в разгар дня в людном месте. Очевидцы вызвали полицию, но к приезду правоохранителей хулиганы сели в машины и разъехались в разные стороны. Один из автомобилей, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Илье Тыщенко — полному тезке екатеринбургского бизнесмена. Корреспондент обратился к нему с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Султан Духаев — известный в Екатеринбурге авторитет, якобы контролировал на Среднем Урале нелегальные автостоянки и сбыт цветных металлов. Он не раз привлекался к уголовной ответственности — за вымогательство, незаконный контроль автопарковок и крупное хищение меди. Его соотечественника и оппонента Ахмеда Домбаева называют вором в законе. Свой статус он получил в колонии, где отбывал 10-летний срок за разбой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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