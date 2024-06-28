Карта СВО на 28 июня: 25 БПЛА ВСУ были сбиты в российских регионах

Белоусов поручил разобраться с БПЛА над Черным морем

28 июня 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Над Брянской областью было сбито 12 дронов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 28 июня ВСУ пытались атаковать территорию РФ с использованием беспилотников. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано 25 дронов над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Поручение Минобороны из-за атаки ВСУ Министр обороны России Андрей Белоусов дал указание Генеральному штабу ВС РФ принять оперативные меры в ответ на частые полеты американских стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России. По заявлению ведомства, эти полеты предназначены для разведки и обеспечения целеуказания для точного оружия, поставляемого в Украину. Атаки ВСУ по территории РФ В Минобороны сообщили, что ПВО РФ ликвидировало 25 украинских БПЛА. Беспилотные аппараты были перехвачены в воздушном пространстве над территориями Смоленской, Воронежской, Курской, Ростовской и Брянской областей. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотных аппаратов над Брянской областью, девять над Смоленской областью, один в Воронежской области, два в Курской области, и один был перехвачен в Ростовской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ попал в административное здание в Брянске. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Сватовское направление Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» из группировки войск «Запад» помешали ВСУ провести смену позиций огневой готовности на направлении сватовского перевала. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта», — сообщило ведомство. Там отметили, что после получения точной информации о координатах, расчеты самоходных артиллерийских гаубиц отправились на позиции для выполнения огневой задачи. Херсонское направление Расчет гаубицы «Д-30» из группировки войск «Днепр» поразил скрытый наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра в районе Херсона. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Личный состав батареи гаубиц „Д-30“ нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, разведочные данным подтвердили уничтожение наблюдательного поста противника, который был размещен в заброшенном здании. Ореховское направление Экипаж БТР группировки войск «Днепр» на БМП-3 успешно атаковал пехоту и укрепленные позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Огонь корректировался с воздуха. Согласованная деятельность подразделений сделала возможным нанесение значительного ущерба украинским бойцам, передает Пятый канал. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 28 июня ВСУ пытались атаковать территорию РФ с использованием беспилотников. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано 25 дронов над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Министр обороны России Андрей Белоусов дал указание Генеральному штабу ВС РФ принять оперативные меры в ответ на частые полеты американских стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России. По заявлению ведомства, эти полеты предназначены для разведки и обеспечения целеуказания для точного оружия, поставляемого в Украину. В Минобороны сообщили, что ПВО РФ ликвидировало 25 украинских БПЛА. Беспилотные аппараты были перехвачены в воздушном пространстве над территориями Смоленской, Воронежской, Курской, Ростовской и Брянской областей. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотных аппаратов над Брянской областью, девять над Смоленской областью, один в Воронежской области, два в Курской области, и один был перехвачен в Ростовской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ попал в административное здание в Брянске. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» из группировки войск «Запад» помешали ВСУ провести смену позиций огневой готовности на направлении сватовского перевала. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта», — сообщило ведомство. Там отметили, что после получения точной информации о координатах, расчеты самоходных артиллерийских гаубиц отправились на позиции для выполнения огневой задачи. Расчет гаубицы «Д-30» из группировки войск «Днепр» поразил скрытый наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра в районе Херсона. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Личный состав батареи гаубиц „Д-30“ нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, разведочные данным подтвердили уничтожение наблюдательного поста противника, который был размещен в заброшенном здании. Экипаж БТР группировки войск «Днепр» на БМП-3 успешно атаковал пехоту и укрепленные позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Огонь корректировался с воздуха. Согласованная деятельность подразделений сделала возможным нанесение значительного ущерба украинским бойцам, передает Пятый канал.