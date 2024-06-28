Беспилотник ВСУ попал в административное здание в Брянске

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ВСУ атаковали Брянск, БПЛА попал в административное здание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА. Беспилотник подавлен средствами РЭБ, он упал на крышу административного здания. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

«Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он также отметил, что БПЛА упал на крышу административного здания. На месте происшествия сейчас работают оперативные и экстренные службы.

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ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА. Беспилотник подавлен средствами РЭБ, он упал на крышу административного здания. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. «Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он также отметил, что БПЛА упал на крышу административного здания. На месте происшествия сейчас работают оперативные и экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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