Беспилотник ВСУ попал в административное здание в Брянске

ВСУ атаковали Брянск, БПЛА попал в административное здание
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА. Беспилотник подавлен средствами РЭБ, он упал на крышу административного здания. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
«Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА», — сообщил Богомаз в своем
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