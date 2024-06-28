Стало известно, когда курганский дзюдоист Лаврентьев выступит на Олимпийских играх

Впервые за почти 25 лет представитель Кургана, дзюдоист Данил Лаврентьев, пробился на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 27 июля по 2 августа. Его день соревнований в Париже придется на 29 июля. Об этом написал telegram-канал управления по физической культуре и спорту Курганской области.
«Долгожданной новостью для всех зауральских поклонников спорта стало включение в состав нашей команды, представители которой выступят в Париже в нейтральном статусе, лидера российской сборной в категории до 73 кг курганца Данила Лаврентьева. Соревнования в весовой категории до 73 кг у мужчин пройдут в понедельник, 29 июля», — сообщил telegram-канал «Спорт в Курганской области».
Лаврентьев подтвердил свой высокий класс на предолимпийских турнирах, завоевав титул вице-чемпиона Европы и заняв 12-е место в олимпийском рейтинге. Соревнования в его весовой категории запланированы на 29 июля, и в этот день все поклонники дзюдо будут с нетерпением следить за выступлениями курганского атлета на арене «Гран-Пале-Эфемер».
Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев вошел в состав национальной сборной России и выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Спортсмен представит не только Курганскую область, но и всю страну на мировом уровне. Лаврентьев, являющийся студентом ГБПОУ КУОР и спортсменом ГБУДО «СШОР №1», уже зарекомендовал себя на международной арене.
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