Сотрудники ФСБ проверят, как челябинская компания ремонтировала дорогу в Курганской области в 2022 году. По словам источников URA.RU из силовых структур, дело задержанного экс-директора «Курганавтодора» Павла Ганина связано с ремонтом, который выполняла эта компания.
«Ганина обвиняют в том, что часть из принятых им работ в Половинском районе в 2022 году на деле не была выполнена. Силовики проверят, как так получилось, что подрядчик отчитался о выполнении работ, которые тогда не были сделаны. Там ремонтом участка дороги занималась компания из Челябинской области», — сообщают источники.
По данным портала госзакупок, компания ремонтировала в районе более 22 км дороги. На портале указано, что работы выполнены на сумму 320,4 млн рублей из 320,8 млн рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании по номеру телефона, указанному в контракте.
26 июня стало известно о задержании экс-директора госорганизации «Курганавтодор» Павла Ганина и сотрудника компании Андрея Анисимова. Их обвиняют в том, что в 2022 году они приняли ремонт дороги в Половинском районе, хотя знали, что он был выполнен не до конца. Ущерб бюджету оценивается более чем в 15 млн рублей.
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