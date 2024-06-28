Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы ряда российских исполнителей, попавших под санкции ЕС. Среди удаленных страниц — группы «Любэ» и «Чичерина», а также исполнители Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина и Шаман. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В этой связи в Совете ЕС полагают, что Гагарина могла получить значительные доходы». — сообщил корреспондент РИА Новости.
Удаление страниц произошло на фоне продолжающегося санкционного давления Запада на Россию, которое началось несколько лет назад и усиливается до сих пор. Власти Москвы неоднократно заявляли о своей способности справляться с этим давлением, подчеркивая неэффективность санкций. Президент Владимир Путин выразил мнение, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада и что санкции нанесли удар по мировой экономике, целью которых является ухудшение жизни миллионов людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.