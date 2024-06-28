Окружение Байдена оправдалось за его провал на дебатах с Трампом

Axios: Байден чрезмерно подготовился к дебатам с Трампом, поэтому и проиграл
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Окружение Джо Байдена начало оправдывать его тем, что он слишком хорошо подготовился к дебатам, поэтому и проиграл их Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Окружение американского президента Джо Байдна попыталось оправдать провал политика на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом тем, что у него якобы была чрезмерная подготовка и в связи с этим Байден обращал внимание даже на незначительные детали. Об этом пишет Axios.

«Он [Джо Байден — прим. ред. URA.RU] был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали», — заявил журналистам человек из окружения президента. В целом демократы охарактеризовали прошедшие дебаты как катастрофа. При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что под конец дебатов Байден говорил уже более уверенно.

В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Пользователи в соцсетях, следившие за дебатами, начали отмечать, что Байден оконфузился уже после первых 20 минут с начала мероприятия, передает 360.ru.

В интернете обратили внимание на «пустой взгляд» политика, а также на тот факт, что американский лидер практически не моргал. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сравнил американские дебаты по накалу абсурда с российским телешоу «Дом 2», сообщает «Национальная служба новостей».

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Окружение американского президента Джо Байдна попыталось оправдать провал политика на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом тем, что у него якобы была чрезмерная подготовка и в связи с этим Байден обращал внимание даже на незначительные детали. Об этом пишет Axios. «Он [Джо Байден — прим. ред. URA.RU] был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали», — заявил журналистам человек из окружения президента. В целом демократы охарактеризовали прошедшие дебаты как катастрофа. При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что под конец дебатов Байден говорил уже более уверенно. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Пользователи в соцсетях, следившие за дебатами, начали отмечать, что Байден оконфузился уже после первых 20 минут с начала мероприятия, передает 360.ru. В интернете обратили внимание на «пустой взгляд» политика, а также на тот факт, что американский лидер практически не моргал. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сравнил американские дебаты по накалу абсурда с российским телешоу «Дом 2», сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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