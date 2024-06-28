Окружение Байдена оправдалось за его провал на дебатах с Трампом

Axios: Байден чрезмерно подготовился к дебатам с Трампом, поэтому и проиграл

28 июня 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Окружение Джо Байдена начало оправдывать его тем, что он слишком хорошо подготовился к дебатам, поэтому и проиграл их Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Окружение американского президента Джо Байдна попыталось оправдать провал политика на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом тем, что у него якобы была чрезмерная подготовка и в связи с этим Байден обращал внимание даже на незначительные детали. Об этом пишет Axios. «Он [Джо Байден — прим. ред. URA.RU] был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали», — заявил журналистам человек из окружения президента. В целом демократы охарактеризовали прошедшие дебаты как катастрофа. При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что под конец дебатов Байден говорил уже более уверенно. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Пользователи в соцсетях, следившие за дебатами, начали отмечать, что Байден оконфузился уже после первых 20 минут с начала мероприятия, передает 360.ru . В интернете обратили внимание на «пустой взгляд» политика, а также на тот факт, что американский лидер практически не моргал. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сравнил американские дебаты по накалу абсурда с российским телешоу «Дом 2», сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окружение американского президента Джо Байдна попыталось оправдать провал политика на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом тем, что у него якобы была чрезмерная подготовка и в связи с этим Байден обращал внимание даже на незначительные детали. Об этом пишет Axios. «Он [Джо Байден — прим. ред. URA.RU] был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали», — заявил журналистам человек из окружения президента. В целом демократы охарактеризовали прошедшие дебаты как катастрофа. При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что под конец дебатов Байден говорил уже более уверенно. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Пользователи в соцсетях, следившие за дебатами, начали отмечать, что Байден оконфузился уже после первых 20 минут с начала мероприятия, передает 360.ru. В интернете обратили внимание на «пустой взгляд» политика, а также на тот факт, что американский лидер практически не моргал. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сравнил американские дебаты по накалу абсурда с российским телешоу «Дом 2», сообщает «Национальная служба новостей».