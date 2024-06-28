Окружение Байдена оправдалось за его провал на дебатах с Трампом

Окружение американского президента Джо Байдна попыталось оправдать провал политика на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом тем, что у него якобы была чрезмерная подготовка и в связи с этим Байден обращал внимание даже на незначительные детали. Об этом пишет Axios.
«Он [Джо Байден — прим. ред. URA.RU] был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали», — заявил журналистам человек из окружения президента. В целом демократы охарактеризовали прошедшие дебаты как катастрофа. При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что под конец дебатов Байден говорил уже более уверенно.
В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Пользователи в соцсетях, следившие за дебатами, начали отмечать, что Байден оконфузился уже после первых 20 минут с начала мероприятия, передает 360.ru.
В интернете обратили внимание на «пустой взгляд» политика, а также на тот факт, что американский лидер практически не моргал. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сравнил американские дебаты по накалу абсурда с российским телешоу «Дом 2», сообщает «Национальная служба новостей».
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Окружение американского президента Джо Байдна попыталось оправдать провал политика на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом тем, что у него якобы была чрезмерная подготовка и в связи с этим Байден обращал внимание даже на незначительные детали. Об этом пишет Axios. «Он [Джо Байден — прим. ред. URA.RU] был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали», — заявил журналистам человек из окружения президента. В целом демократы охарактеризовали прошедшие дебаты как катастрофа. При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что под конец дебатов Байден говорил уже более уверенно. В Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. Пользователи в соцсетях, следившие за дебатами, начали отмечать, что Байден оконфузился уже после первых 20 минут с начала мероприятия, передает 360.ru. В интернете обратили внимание на «пустой взгляд» политика, а также на тот факт, что американский лидер практически не моргал. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сравнил американские дебаты по накалу абсурда с российским телешоу «Дом 2», сообщает «Национальная служба новостей».