Блиновская снизила задолженность перед налоговой на десятки миллионов

Адвокат Сальникова: Блиновская снизила долг перед налоговой на 70 млн руб

28 июня 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская снизила задолженность перед налоговой, заявила ее адвокат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая сейчас находится в СИЗО, снизила свой долг по налоговой задолженности на 70 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат девушки Наталья Сальникова. «Квартира продана, вследствие чего задолженность Елены Блиновской перед ФНС снизилась на 70 млн рублей. Они уже поступили на единый счет налогоплательщика», — рассказала журналистам ТАСС Наталья Сальникова. Блиновскую изначально обвинили в неуплате налогов на сумму в более 900 миллионов рублей. В настоящий момент она остается в СИЗО. В начале лета девушка подала в суд заявление о банкротстве, сообщает 360.ru . Также недавно в розыск был объявлен ее муж Алексей по уголовной статье, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая сейчас находится в СИЗО, снизила свой долг по налоговой задолженности на 70 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат девушки Наталья Сальникова. «Квартира продана, вследствие чего задолженность Елены Блиновской перед ФНС снизилась на 70 млн рублей. Они уже поступили на единый счет налогоплательщика», — рассказала журналистам ТАСС Наталья Сальникова. Блиновскую изначально обвинили в неуплате налогов на сумму в более 900 миллионов рублей. В настоящий момент она остается в СИЗО. В начале лета девушка подала в суд заявление о банкротстве, сообщает 360.ru. Также недавно в розыск был объявлен ее муж Алексей по уголовной статье, передает «Национальная служба новостей».