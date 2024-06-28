Тысячи екатеринбуржцев хором завершили «Ночь музыки» под проливным дождем. Фото, видео

29 июня 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Гости фестиваля пришли на традиционную акцию «Светает», несмотря на дождь и тучи Фото: Илья Московец @ URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В Екатеринбурге завершилась юбилейная «Ночь музыки» — тысячи горожан, посетивших различные площадки фестиваля, собрались на Октябрьской площади на традиционную акцию «Светает». В этом году группа Therr Maitz вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H исполнили главную песню фестиваля «Луч солнца золотого», передает корреспондент URA.RU. «Мы с вами увидимся буквально через год, на этом же самом месте. Всем огромное спасибо. Ровно через год Ural Music Night», — сказал со сцены после выступления директор фестиваля Евгений Горенбург. Толпы горожан начали стягиваться к площади еще уже в 02:00, когда на всех основных площадках подошли к концу концертные программы всех артистов. На входе горожане проходили усиленный досмотр — у участников проверяли сумки и рюкзаки. Однако с первыми лучами солнца акция состоялась, несмотря на проливной дождь, вновь накрывший Екатеринбург. На многие концерты гости фестиваля втали в длинные очереди. Чтобы попасть на выступление Mary Gu на «Екатеринбург-Арене», необходимо было пройти тщательный досмотр. Позже толпа фанатов рэпера Хаски, Dead Blonde и GSPD выстроились в очередь перед входом в «Теле-клуб», где спели артисты. Цены на такси в эту ночь ожидаемо взлетели. Добраться до дома меньше чем за 600 рублей было практически невозможно. Подробнее о ходе Ural Music Night — в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: Артем Нилов @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге завершилась юбилейная «Ночь музыки» — тысячи горожан, посетивших различные площадки фестиваля, собрались на Октябрьской площади на традиционную акцию «Светает». В этом году группа Therr Maitz вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H исполнили главную песню фестиваля «Луч солнца золотого», передает корреспондент URA.RU. «Мы с вами увидимся буквально через год, на этом же самом месте. Всем огромное спасибо. Ровно через год Ural Music Night», — сказал со сцены после выступления директор фестиваля Евгений Горенбург. Толпы горожан начали стягиваться к площади еще уже в 02:00, когда на всех основных площадках подошли к концу концертные программы всех артистов. На входе горожане проходили усиленный досмотр — у участников проверяли сумки и рюкзаки. Однако с первыми лучами солнца акция состоялась, несмотря на проливной дождь, вновь накрывший Екатеринбург. На многие концерты гости фестиваля втали в длинные очереди. Чтобы попасть на выступление Mary Gu на «Екатеринбург-Арене», необходимо было пройти тщательный досмотр. Позже толпа фанатов рэпера Хаски, Dead Blonde и GSPD выстроились в очередь перед входом в «Теле-клуб», где спели артисты. Цены на такси в эту ночь ожидаемо взлетели. Добраться до дома меньше чем за 600 рублей было практически невозможно. Подробнее о ходе Ural Music Night — в онлайн-трансляции URA.RU.