МВФ призвал Запад не подрывать валютную систему решением по активам РФ

Решения Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву могут нести потенциальные угрозы международной валютной системе, поскольку для таких действий отсутствует адекватная правовая база. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.
«Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу. Важно, чтобы они не подрывали функционирование международной валютной системы», — цитируют слова Грея «РИА Новости».
Недавно страны ЕС и государства G7 заявили о готовности изымать частные замороженные активы граждан РФ для поддержки Украины. В пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) пояснили, что на данном этапе есть намерение ограничиться только изъятием доходов от заблокированных средств. В свою очередь изъятие активов России в пользу Украины, как подчеркнул URA.RU доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков, выгодно экономике РФ.
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