Карта СВО на 29 июня: в Курской области при атаке ВСУ погибли дети

Смирнов: пять человек погибли при атаке ВСУ по Курской области, включая детей

29 июня 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Пять человек погибли в Курской области из-за сброса боеприпаса со стороны ВСУ, заявил Алексей Смирнов Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области пять человек погибли в связи с атакой ВСУ. Те сбросили боеприпас, что также привело к гибели двух детей. Тем временем в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Киев вновь атакует Россию В Курской области в деревне Городище Рыльского района погибли пять человек в результате сброса боеприпаса беспилотником ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Отмечается, что среди погибших есть двое маленьких детей. Российские средства ПВО за ночь перехватили шесть украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской областями, а также над Республикой Крым. Об этом рассказали в Минобороны РФ. МЧС продолжает обследовать Севастополь после атаки ВСУ Водолазы МЧС России продолжают обследовать пляжи «Учкуевка» в Севастополе после украинского обстрела неделей ранее. В ходе поисковых работ были обнаружены еще четыре кассетных снаряда, уточнили в ведомстве. Они были успешно обезврежены. Шри-Ланка запросила компенсации за погибших в ходе СВО Власти Шри-Ланки запросили у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО, передает « Газета.ру». Делегация ланкийских дипломатов подняла вопрос выплат семьям погибших и раненых во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко. Воздушная тревога по всей Украине Украинские СМИ писали, что в семи областях страны ночью работала воздушная тревога. В частности, она была объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях Украины. Обозначения на карте Карта URA.RU Успехи ВС РФ в зоне СВО Российские солдаты из группировки «Восток» уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Удар российскими солдатами был нанесен при поддержке авиации с вертолетов Ми-28НМ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Бойцы из группировки «Центр» за сутки поразили около 400 целей противника за сутки. Всего было уничтожено 11 опорных пунктов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Киев потерял более 300 человек, трое человек из числа противника сдались в плен, подчеркнул Савчук. Херсонское направление На херсонском направлении начали готовить операторов дронов. Обучение проходят десантники из группировки войск «Днепр», подчеркнули в российском военном ведомстве. Приоритетная задача у операторов беспилотников — разведка. Донецкое направление Подразделения «Южной» группировки войск освободили село Раздоловка в ДНР. После освобождения населенного пункта рязанский десант уничтожил технику врага в Переездном, недалеко от Раздоловки. Об этом рассказали военкоры. Артемовское направление Российские военные продолжают прорыв обороны противника в Часовом Яре. Солдаты ВСУ продолжают размещаться в пятиэтажных зданиях города, однако солдаты ВС РФ планомерно продолжают зачистку. Военные РФ продвинулись в урочище «Орлова», севернее микрорайона «Канал», отмечают российские военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области пять человек погибли в связи с атакой ВСУ. Те сбросили боеприпас, что также привело к гибели двух детей. Тем временем в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. В Курской области в деревне Городище Рыльского района погибли пять человек в результате сброса боеприпаса беспилотником ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Отмечается, что среди погибших есть двое маленьких детей. Российские средства ПВО за ночь перехватили шесть украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской областями, а также над Республикой Крым. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Водолазы МЧС России продолжают обследовать пляжи «Учкуевка» в Севастополе после украинского обстрела неделей ранее. В ходе поисковых работ были обнаружены еще четыре кассетных снаряда, уточнили в ведомстве. Они были успешно обезврежены. Власти Шри-Ланки запросили у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО, передает «Газета.ру». Делегация ланкийских дипломатов подняла вопрос выплат семьям погибших и раненых во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко. Украинские СМИ писали, что в семи областях страны ночью работала воздушная тревога. В частности, она была объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях Украины. Российские солдаты из группировки «Восток» уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Удар российскими солдатами был нанесен при поддержке авиации с вертолетов Ми-28НМ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Бойцы из группировки «Центр» за сутки поразили около 400 целей противника за сутки. Всего было уничтожено 11 опорных пунктов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Киев потерял более 300 человек, трое человек из числа противника сдались в плен, подчеркнул Савчук. На херсонском направлении начали готовить операторов дронов. Обучение проходят десантники из группировки войск «Днепр», подчеркнули в российском военном ведомстве. Приоритетная задача у операторов беспилотников — разведка. Подразделения «Южной» группировки войск освободили село Раздоловка в ДНР. После освобождения населенного пункта рязанский десант уничтожил технику врага в Переездном, недалеко от Раздоловки. Об этом рассказали военкоры. Российские военные продолжают прорыв обороны противника в Часовом Яре. Солдаты ВСУ продолжают размещаться в пятиэтажных зданиях города, однако солдаты ВС РФ планомерно продолжают зачистку. Военные РФ продвинулись в урочище «Орлова», севернее микрорайона «Канал», отмечают российские военкоры.