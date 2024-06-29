Иностранная помощь Украине рухнула впервые с 2022 года

РИА Новости: финансовая поддержка Киева достигла минимума с начала СВО

29 июня 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

С каждым годом Украина все меньше получает денег от ЕС и других стран Запада, передает РИАН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финансовая поддержка Украине со стороны Запада достигла минимума с начала российской спецоперации. Сейчас Киев получает около 1,9 миллиарда евро. При этом в начале СВО только со стороны США Киев получал 11,4 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные Минфина Украины. «Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года. За первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные украинского финансового министерства. Бюджет Украины в 2022 году пополнялся 17 странами, а также членами Евросоюза. В среднем Киев ежемесячно получал 2,9 миллиарда евро в месяц. Самую большую финансовую поддержку тогда предоставляли США — 11,4 миллиарда евро. Евросоюз отправлял 7,6 миллиарда, Канада — 1,8 миллиона евро. На следующий год количество стран, кто стабильно помогал Украине, сократилось до 13 стран, помимо ЕС. В этом году источниками украинского бюджета остались только ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания. Ежемесячные выплаты сократились до 1,9 миллиарда евро. США и другие западные страны предоставляли Киеву финансовую и военную помощь с начала российской спецоперации, передает 360.ru . Однако постепенно их помощь начала сокращаться. В итоге в ЕС приняли решение предоставлять Украине поддержку за счет средств от замороженных российских активов. На днях Киеву одобрили первый транш. Также 1 июля США объявят о новом пакете военной помощи, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финансовая поддержка Украине со стороны Запада достигла минимума с начала российской спецоперации. Сейчас Киев получает около 1,9 миллиарда евро. При этом в начале СВО только со стороны США Киев получал 11,4 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные Минфина Украины. «Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года. За первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные украинского финансового министерства. Бюджет Украины в 2022 году пополнялся 17 странами, а также членами Евросоюза. В среднем Киев ежемесячно получал 2,9 миллиарда евро в месяц. Самую большую финансовую поддержку тогда предоставляли США — 11,4 миллиарда евро. Евросоюз отправлял 7,6 миллиарда, Канада — 1,8 миллиона евро. На следующий год количество стран, кто стабильно помогал Украине, сократилось до 13 стран, помимо ЕС. В этом году источниками украинского бюджета остались только ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания. Ежемесячные выплаты сократились до 1,9 миллиарда евро. США и другие западные страны предоставляли Киеву финансовую и военную помощь с начала российской спецоперации, передает 360.ru. Однако постепенно их помощь начала сокращаться. В итоге в ЕС приняли решение предоставлять Украине поддержку за счет средств от замороженных российских активов. На днях Киеву одобрили первый транш. Также 1 июля США объявят о новом пакете военной помощи, сообщает «Национальная служба новостей».