Развлечения Знаменитости Прокуратура подала иск к Моргенштерну* из-за неуважения к церкви 29 июня 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Из-за клипа с откровенными сценами прокуратура обвиняет Моргенштерна* в неуважении к церкви Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Прокуратура потребовала запретить клип «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и DJ Smash, обвинив их в неуважении к «религиозным обрядам церкви». Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash <…> Иск поступил в Колпинский суд Петербурга», — отметил telegram-канал. По мнению прокуратуры, присутствующие в клипе сцены сексуального характера в храме могут негативно сказаться на формировании представлений о религии и системе ценностей у несовершеннолетних. Судье материалы дела еще не переданы. Дата судебного заседания также не назначена. Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта. Он обвиняется в неоднократном уклонении от исполнения законодательства страны из-за публикации информации без маркировки о том, что певец является иноагентом. В настоящий момент Моргенштерн находится не в России. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура потребовала запретить клип «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и DJ Smash, обвинив их в неуважении к «религиозным обрядам церкви». Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash <…> Иск поступил в Колпинский суд Петербурга», — отметил telegram-канал. По мнению прокуратуры, присутствующие в клипе сцены сексуального характера в храме могут негативно сказаться на формировании представлений о религии и системе ценностей у несовершеннолетних. Судье материалы дела еще не переданы. Дата судебного заседания также не назначена. Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта. Он обвиняется в неоднократном уклонении от исполнения законодательства страны из-за публикации информации без маркировки о том, что певец является иноагентом. В настоящий момент Моргенштерн находится не в России. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям