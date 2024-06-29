Прокуратура подала иск к Моргенштерну* из-за неуважения к церкви

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Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, церковные свечи, храм, церковь, за упокой, религия, распятие, православие
Из-за клипа с откровенными сценами прокуратура обвиняет Моргенштерна* в неуважении к церкви Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Прокуратура потребовала запретить клип «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и DJ Smash, обвинив их в неуважении к «религиозным обрядам церкви». Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

«Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash <…> Иск поступил в Колпинский суд Петербурга», — отметил telegram-канал. По мнению прокуратуры, присутствующие в клипе сцены сексуального характера в храме могут негативно сказаться на формировании представлений о религии и системе ценностей у несовершеннолетних.

Судье материалы дела еще не переданы. Дата судебного заседания также не назначена.

Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта. Он обвиняется в неоднократном уклонении от исполнения законодательства страны из-за публикации информации без маркировки о том, что певец является иноагентом. В настоящий момент Моргенштерн находится не в России.

*Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

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Прокуратура потребовала запретить клип «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и DJ Smash, обвинив их в неуважении к «религиозным обрядам церкви». Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash <…> Иск поступил в Колпинский суд Петербурга», — отметил telegram-канал. По мнению прокуратуры, присутствующие в клипе сцены сексуального характера в храме могут негативно сказаться на формировании представлений о религии и системе ценностей у несовершеннолетних. Судье материалы дела еще не переданы. Дата судебного заседания также не назначена. Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта. Он обвиняется в неоднократном уклонении от исполнения законодательства страны из-за публикации информации без маркировки о том, что певец является иноагентом. В настоящий момент Моргенштерн находится не в России. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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