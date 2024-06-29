Прокуратура подала иск к Моргенштерну* из-за неуважения к церкви

Прокуратура потребовала запретить клип «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и DJ Smash, обвинив их в неуважении к «религиозным обрядам церкви». Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».
«Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash <…> Иск поступил в Колпинский суд Петербурга», — отметил telegram-канал. По мнению прокуратуры, присутствующие в клипе сцены сексуального характера в храме могут негативно сказаться на формировании представлений о религии и системе ценностей у несовершеннолетних.
Судье материалы дела еще не переданы. Дата судебного заседания также не назначена.
Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта. Он обвиняется в неоднократном уклонении от исполнения законодательства страны из-за публикации информации без маркировки о том, что певец является иноагентом. В настоящий момент Моргенштерн находится не в России.
*Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
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