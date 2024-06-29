ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации в ЛНР

29 июня 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали группу людей во время их эвакуации из Троецка Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев. Об этом сообщает ТАСС на источник в ДНР. Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из Торецка (ЛНР). «Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка (Дзержинска — прим. URA.RU), где идут ожесточенные бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — рассказал ТАСС Кимаковский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев. Об этом сообщает ТАСС на источник в ДНР. Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из Торецка (ЛНР). «Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка (Дзержинска — прим. URA.RU), где идут ожесточенные бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — рассказал ТАСС Кимаковский.