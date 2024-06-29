ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации в ЛНР

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдат
ВСУ атаковали группу людей во время их эвакуации из Троецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев. Об этом сообщает ТАСС на источник в ДНР. Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из Торецка (ЛНР).

«Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка (Дзержинска — прим. URA.RU), где идут ожесточенные бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — рассказал ТАСС Кимаковский.

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Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев. Об этом сообщает ТАСС на источник в ДНР. Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из Торецка (ЛНР). «Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка (Дзержинска — прим. URA.RU), где идут ожесточенные бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — рассказал ТАСС Кимаковский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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