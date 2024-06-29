ВС РФ освободили Шумы в Донецкой Народной Республике

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шумы, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка „Центр“ освободила Шумы в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве. Также в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написали, что примерно неделю назад ВС РФ начали неожиданное для противника наступление. Они продвигались от Горловки в направлении Торецка (ранее Дзержинск).
Ранее ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Также в этом районе они заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения, пишет «Царьград». В результате освобождения Раздоловки было нанесено поражение живой силе ВСУ, уничтожена боевая техника двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных и трех механизированных бригад противника, передает
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