ВС РФ освободили Шумы в Донецкой Народной Республике

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Армия России взяла под контроль населенный пункт Шумы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шумы, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка „Центр“ освободила Шумы в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве. Также в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написали, что примерно неделю назад ВС РФ начали неожиданное для противника наступление. Они продвигались от Горловки в направлении Торецка (ранее Дзержинск).

Ранее ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Также в этом районе они заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения, пишет «Царьград». В результате освобождения Раздоловки было нанесено поражение живой силе ВСУ, уничтожена боевая техника двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных и трех механизированных бригад противника, передает Life.

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шумы, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Центр“ освободила Шумы в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве. Также в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написали, что примерно неделю назад ВС РФ начали неожиданное для противника наступление. Они продвигались от Горловки в направлении Торецка (ранее Дзержинск). Ранее ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Также в этом районе они заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения, пишет «Царьград». В результате освобождения Раздоловки было нанесено поражение живой силе ВСУ, уничтожена боевая техника двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных и трех механизированных бригад противника, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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