ВС РФ освободили Шумы в Донецкой Народной Республике

29 июня 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Армия России взяла под контроль населенный пункт Шумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шумы, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Центр“ освободила Шумы в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве. Также в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написали, что примерно неделю назад ВС РФ начали неожиданное для противника наступление. Они продвигались от Горловки в направлении Торецка (ранее Дзержинск). Ранее ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Также в этом районе они заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения, пишет «Царьград». В результате освобождения Раздоловки было нанесено поражение живой силе ВСУ, уничтожена боевая техника двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных и трех механизированных бригад противника, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шумы, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Центр“ освободила Шумы в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве. Также в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написали, что примерно неделю назад ВС РФ начали неожиданное для противника наступление. Они продвигались от Горловки в направлении Торецка (ранее Дзержинск). Ранее ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Также в этом районе они заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения, пишет «Царьград». В результате освобождения Раздоловки было нанесено поражение живой силе ВСУ, уничтожена боевая техника двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных и трех механизированных бригад противника, передает Life.