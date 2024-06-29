Следователи назвали причину жесткой посадки самолета в Кольцово

МСУТ СКР: самолет выбросило за посадочную полосу в Кольцово из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет выкатился примерно на 10 метров
Самолет выкатился примерно на 10 метров Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, приземлившись, выкатился за посадочную полосу, предварительно, из-за плохой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — следует из сообщения. На месте организована проверка.

Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров, из-за чего на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, приземлившись, выкатился за посадочную полосу, предварительно, из-за плохой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — следует из сообщения. На месте организована проверка. Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров, из-за чего на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...