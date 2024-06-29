Следователи назвали причину жесткой посадки самолета в Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, приземлившись, выкатился за посадочную полосу, предварительно, из-за плохой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
«Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — следует из сообщения. На месте организована проверка.
Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров, из-за чего на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.
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