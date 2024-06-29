Следователи назвали причину жесткой посадки самолета в Кольцово

МСУТ СКР: самолет выбросило за посадочную полосу в Кольцово из-за непогоды

29 июня 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Самолет выкатился примерно на 10 метров Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, приземлившись, выкатился за посадочную полосу, предварительно, из-за плохой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — следует из сообщения. На месте организована проверка. Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров, из-за чего на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет из Тобольска, приземлившись, выкатился за посадочную полосу, предварительно, из-за плохой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — следует из сообщения. На месте организована проверка. Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров, из-за чего на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.