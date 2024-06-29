Заведено дело о терактах после обстрелов ВСУ в Курской области, где погибли дети

29 июня 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

По факту атаки ВСУ на деревню Городище СК РФ возбудил дело по статье о террористическом акте Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атак ВСУ на деревню Городище в Курской области. В результате обстрелов погибли жители населенного пункта, в том числе дети, сообщает СК РФ. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области», — передает СК РФ в своем telegram-канале . В результате этой атаки погибли мирные граждане, среди них были и несовершеннолетние. На данный момент Следственный комитет приступил к расследованию обстоятельств и выявлению лиц, причастных к организации и выполнению теракта. В рамках уголовного дела виновные будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Городище врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о пяти погибших, среди которых двое маленьких детей. Также Минобороны РФ заявляло о перехвате шести украинских беспилотников над четырьмя регионами России за ночь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атак ВСУ на деревню Городище в Курской области. В результате обстрелов погибли жители населенного пункта, в том числе дети, сообщает СК РФ. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области», — передает СК РФ в своем telegram-канале. В результате этой атаки погибли мирные граждане, среди них были и несовершеннолетние. На данный момент Следственный комитет приступил к расследованию обстоятельств и выявлению лиц, причастных к организации и выполнению теракта. В рамках уголовного дела виновные будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Городище врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о пяти погибших, среди которых двое маленьких детей. Также Минобороны РФ заявляло о перехвате шести украинских беспилотников над четырьмя регионами России за ночь.