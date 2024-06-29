Axios: карьера Байдена зависит от единственного решения его родственников

Нынешний лидер США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его близкие и друзья. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Единственный способ, которым президент Байден отойдет в сторону, несмотря на его провал в дебатах, — это если та же небольшая группа сторонников, которые способствовали его баллотированию, внезапно — и шокирующе — решит, что пришло время ему объявить о своем уходе», — передает портал. По данным Axios, на это решение прямо влияют супруга президента Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома.
Также источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке экс-президента Дональда Трампа. «Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил баллотироваться снова. Он и его олигархия верят, что его шансы побить Трампа выше, чем у вице-президента Харрис», — добавили источники.
На днях в Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. В Белом доме остро отреагировали на неудачное выступление Байдена в предвыборных дебатах с Трампом.
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