Axios: карьера Байдена зависит от единственного решения его родственников

Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его родственники
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Участие Байдена в выборах зависит от решения друзей и сестры, сообщает Axios Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Нынешний лидер США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его близкие и друзья. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Единственный способ, которым президент Байден отойдет в сторону, несмотря на его провал в дебатах, — это если та же небольшая группа сторонников, которые способствовали его баллотированию, внезапно — и шокирующе — решит, что пришло время ему объявить о своем уходе», — передает портал. По данным Axios, на это решение прямо влияют супруга президента Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома.

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Также источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке экс-президента Дональда Трампа. «Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил баллотироваться снова. Он и его олигархия верят, что его шансы побить Трампа выше, чем у вице-президента Харрис», — добавили источники.

На днях в Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. В Белом доме остро отреагировали на неудачное выступление Байдена в предвыборных дебатах с Трампом.

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Нынешний лидер США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его близкие и друзья. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. «Единственный способ, которым президент Байден отойдет в сторону, несмотря на его провал в дебатах, — это если та же небольшая группа сторонников, которые способствовали его баллотированию, внезапно — и шокирующе — решит, что пришло время ему объявить о своем уходе», — передает портал. По данным Axios, на это решение прямо влияют супруга президента Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома. Также источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке экс-президента Дональда Трампа. «Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил баллотироваться снова. Он и его олигархия верят, что его шансы побить Трампа выше, чем у вице-президента Харрис», — добавили источники. На днях в Атланте состоялись теледебаты между действующим и бывшим президентами США. В Белом доме остро отреагировали на неудачное выступление Байдена в предвыборных дебатах с Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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