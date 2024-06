Как отреагировал мир на дебаты Байдена и Трампа

CNN: Белый дом болезненно переживает провал Байдена на дебатах

29 июня 2024

В США 27 июня состоялись первые в этом году предвыборные теледебаты между действующим американским президентом Джо Байденом и экс-лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили конфликт на Украине, угрозу третьей мировой войны, президента РФ Владимира Путина, свой возраст и многое другое. Трамп обвинил Байдена в развязывании украинского конфликта, при этом каждый пытался доказать, что президентский срок его конкурента был худшим в истории страны. О том, как мир отреагировала на дебаты — в материале URA.RU. Болезненная реакция Белого дома на дебаты В Белом доме остро отреагировали на неудачное выступление Байдена в предвыборных дебатах с Трампом. По данным CNN, многие сотрудники на следующий день не вышли на работу, а в групповых чатах начала массово распространяться шуточная информация об обновлении резюме. После дебатов сторонники действующего президента охарактеризовали встречу как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до завершения диалога. Реакция на дебаты в США Американское агентство Bloomberg выразило разочарование в демократическом лагере после выступления Байдена, отмечая его «утомленный вид и ошибки» во время дебатов. В то время как Трампу удалось «поставить Байдена в неловкое положение», обсуждая спорные политические моменты. Мнение британского СМИ Издание The Guardian критически отозвалось о выступлении Байдена, указывая на его слабую позицию. Также сомнения журналистов вызывает способности поддерживать «американский проект» в борьбе против Трампа. Газета подчеркнула проблемы, связанные с возрастом Байдена и его пригодностью к выполнению должностных обязанностей. Канадский взгляд на встречу Байдена и Трампа Канадское издание The Globe and Mail описало дебаты как драматичное событие, где Байден проиграл в словесной дуэли. По мнению обозревателей, президент США выглядел утомленным по сравнению с более энергичным Трампом. Китайская перспектива Global Times из Китая рассмотрело дебаты как реалити-шоу, акцентируя внимание на возрасте кандидатов и указывая на недостатки американской политической системы. Журналисты издания подчеркнули трудности с продвижением талантливых политиков в рамках нынешней партийной культуры США. Израильский фокус на дебаты в США The Jerusalem Post из Израиля сконцентрировалось на высказываниях обеих сторон касательно ситуации в Газе. На страницах газеты отмечены различные подходы Байдена и Трампа к конфликту и их отношение к Израилю и палестинцам. Турецкая точка зрения Турецкое агентство Anadolou отметило попытки Трампа представить Байдена в негативном свете по отношению к Израилю. Авторы публикации также указали на ошибочные утверждения Байдена, что при нем не погибали американские военные. Украинский контекст Газета Kyiv Post опубликовала критические замечания Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского и Европы. Издание также цитировало оскорбления Байдена в адрес российского руководства и самого Трампа в контексте украинского кризиса и проблем НАТО. Реакция Москвы на дебаты Байдена и Трампа Президент России Владимир Путин не смотрел дебаты между Байденом и Трампом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. Он добавил иронично, что российский глава точно бы не проснулся ради их просмотра рано утром.