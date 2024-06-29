Baza: террористы в Дагестане надеялись на толпы в храмах в День Святой Троицы

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, храм, церковь, вера, церковная служба, церковный обряд, литургия, церковная свеча, христианство, православие
Террористы атаковали православные храмы и синагоги в Дагестане в День Святой Троицы 23 июня Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Террористы в Дербенте и Махачкале, устроившие атаки в День Святой Троицы, надеялись, что в православных храмах будет много людей. Такие данные приводят источники Baza со ссылкой на следствие.

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«Боевики специально атаковали храмы в Дербенте и Махачкале 23 июня — в этот день православные отмечают День Святой Троицы. Нападавшие рассчитывали, что в церкви будет много народу, однако им встретился только священник отец Николай, которого они убили.», — передает Baza. По сообщению telegram-канала, сейчас следствие работает в подозреваемым Магомедом Закаригаевым, который входил в группу лидера боевиков Османа Омарова, однако не участвовал в самих терактах.

По данным следователей, Закаригаев — брат одного из ликвидированных террористов. Мужчина разведывал местность, изучал районы вокруг храмов и синагог, въезды и выезды. Закаригаев также оказался давать присягу Омарову, но признал его лидером.

Лидер боевиков является сыном экс-главы района в Дагестане Магомеда Омаров. Суд уже признал ликвидированного боевика лидером террористической группировки. Сам Магомед Омаров арестован по статье о мелком хулиганстве. При терактах в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских, в том числе священнослужитель

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Террористы в Дербенте и Махачкале, устроившие атаки в День Святой Троицы, надеялись, что в православных храмах будет много людей. Такие данные приводят источники Baza со ссылкой на следствие. «Боевики специально атаковали храмы в Дербенте и Махачкале 23 июня — в этот день православные отмечают День Святой Троицы. Нападавшие рассчитывали, что в церкви будет много народу, однако им встретился только священник отец Николай, которого они убили.», — передает Baza. По сообщению telegram-канала, сейчас следствие работает в подозреваемым Магомедом Закаригаевым, который входил в группу лидера боевиков Османа Омарова, однако не участвовал в самих терактах. По данным следователей, Закаригаев — брат одного из ликвидированных террористов. Мужчина разведывал местность, изучал районы вокруг храмов и синагог, въезды и выезды. Закаригаев также оказался давать присягу Омарову, но признал его лидером. Лидер боевиков является сыном экс-главы района в Дагестане Магомеда Омаров. Суд уже признал ликвидированного боевика лидером террористической группировки. Сам Магомед Омаров арестован по статье о мелком хулиганстве. При терактах в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских, в том числе священнослужитель
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© Служба новостей «URA.RU»
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