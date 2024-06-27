Пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что преступную группировку для совершения терактов на территории республики создал сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. Вечером 27 июня был заключен под стражу его предполагаемый сообщник, подозреваемый в причастности к теракту в Дербенте. URA.RU собрало главную информацию о происходящем в своем материале.
Заявление суда
По данным Верховного суда Дагестана, Осман Омаров потребовал у своих соучастников «признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу». «После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов»,— написано в пресс-релизе ведомства. Его цитирует «РИА Новости».
Сын Омарова пару лет назад стал очень религиозным
Омаров начал показывать радикальный настрой несколько лет назад — он стал «очень религиозным», отказывался ходить в мечеть Сергокалинского района, отпустил бороду, женился и покрыл жену. Вместо привычной сельской мечети, мужчина решил посещать святыню в Карабудахкентском районе, где существовало или до сих пор существует подполье боевиков-ваххабитов.
О теракте
В Дагестане, в частности, в Дербенте и Махачкале, 23 июня были совершены несколько нападений: на пост ДПС, два православных храма и синагогу. В результате терактов погибли 23 человека, 18 из которых — полицейские. Еще 50 пострадали.
Глава района в Дагестане Омаров знал, что его сыновья — ваххабиты
Магомед Омаров признался, что был осведомлен о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей. На допросе он рассказал, что последние годы не поддерживал связь с ними и сам не причисляет себя к ваххабитам. Вскоре после этого, шесть родственников экс-главы Сергокалинского района были арестованы.
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