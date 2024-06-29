29 июня 2024

Путин наградил медалями бойцов из ХМАО и Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое бойцов батальона "Югра" удостоены медали "За отвагу"
Трое бойцов батальона "Югра" удостоены медали "За отвагу" Фото:

Одиннадцать военнослужащих батальона «Югра» из ХМАО и Тюмени удостоены высоких государственных воинских наград. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О достижении югорских бойцов в соцсети командир батальона Дмитрий Аксенов.

«Рад сообщить, что одиннадцать наших земляков, бойцов батальона „Югра“, указом президента Российской Федерации удостоены высоких государственных воинских наград! Лангепас, Тюмень, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск гордятся своими героями! Гордится Югра, гордится Россия!» — сообщил Аксенов в своем telegram-канале.

Медаль «За отвагу» вручена Александрову Анатолию, Лендел Никите, Пашину Максиму. Медалью Суворова награждены Плескач Дмитрий, Ширшонков Владислав, Нигматуллин Азамат и Узун Иван. Поляков Игорь и Бирст Андрей удостоены медали Жукова. Медаль «За храбрость» 2-й степени получили Сайидов Павел и Вахитов Руслан.

Награды от имени президента вручены бойцам
Награды от имени президента вручены бойцам
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Бойцы отличились в зоне СВО
Бойцы отличились в зоне СВО
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Одиннадцать военнослужащих батальона «Югра» из ХМАО и Тюмени удостоены высоких государственных воинских наград. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О достижении югорских бойцов в соцсети командир батальона Дмитрий Аксенов. «Рад сообщить, что одиннадцать наших земляков, бойцов батальона „Югра“, указом президента Российской Федерации удостоены высоких государственных воинских наград! Лангепас, Тюмень, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск гордятся своими героями! Гордится Югра, гордится Россия!» — сообщил Аксенов в своем telegram-канале. Медаль «За отвагу» вручена Александрову Анатолию, Лендел Никите, Пашину Максиму. Медалью Суворова награждены Плескач Дмитрий, Ширшонков Владислав, Нигматуллин Азамат и Узун Иван. Поляков Игорь и Бирст Андрей удостоены медали Жукова. Медаль «За храбрость» 2-й степени получили Сайидов Павел и Вахитов Руслан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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