Одиннадцать военнослужащих батальона «Югра» из ХМАО и Тюмени удостоены высоких государственных воинских наград. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О достижении югорских бойцов в соцсети командир батальона Дмитрий Аксенов.
«Рад сообщить, что одиннадцать наших земляков, бойцов батальона „Югра“, указом президента Российской Федерации удостоены высоких государственных воинских наград! Лангепас, Тюмень, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск гордятся своими героями! Гордится Югра, гордится Россия!» — сообщил Аксенов в своем telegram-канале.
Медаль «За отвагу» вручена Александрову Анатолию, Лендел Никите, Пашину Максиму. Медалью Суворова награждены Плескач Дмитрий, Ширшонков Владислав, Нигматуллин Азамат и Узун Иван. Поляков Игорь и Бирст Андрей удостоены медали Жукова. Медаль «За храбрость» 2-й степени получили Сайидов Павел и Вахитов Руслан.
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