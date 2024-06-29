29 июня 2024
28 июня 2024

Жители отдаленного поселка завалили врио губернатора ХМАО вопросами

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Кухарук проведет в Горноправдинске личный прием граждан
Кухарук проведет в Горноправдинске личный прием граждан Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 29 июня посетил Ханты-Мансийский район и в частности, провел встречу с жителями Горноправдинска. В соцсети он сообщил, что во время диалога югорчане были бескомпромиссны и требовали от него конкретных ответов.

«На встрече в Горноправдинске жители Ханты-Мансийского района были самыми строгими и непримиримыми. Ответ принимался лишь тогда, когда был предельно конкретным», — заявил Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что в ближайшее время проведет в поселке личный прием граждан.

Наиболее остро в поселениях района стоят вопросы с расселением из аварийных домов, проблемы с трудоустройством, отсутствие качественных дорог и перспектив для молодежи. После встречи Кухарук пообещал жителям быть постоянно на связи, а к решению их проблем приступить незамедлительно.

Также врио губернатора Югры поделился, что в разработке проект дороги Белогорье — Троица — Луговской, которая должна соединить поселения с Ханты-Мансийском. Но этого в муниципалитете недостаточно — рассматривается вопрос о привлечении средств из регионального, федерального бюджетов, а также сотрудничество с недропользователями.

После визита в Нефтеюганск, Кухарук пообещал жителям решить вопрос с появлением в городе кинотеатра, а тема организации досуга в городе, стала одной из наиболее актуальных для жителей. Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит».

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 29 июня посетил Ханты-Мансийский район и в частности, провел встречу с жителями Горноправдинска. В соцсети он сообщил, что во время диалога югорчане были бескомпромиссны и требовали от него конкретных ответов. «На встрече в Горноправдинске жители Ханты-Мансийского района были самыми строгими и непримиримыми. Ответ принимался лишь тогда, когда был предельно конкретным», — заявил Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что в ближайшее время проведет в поселке личный прием граждан. Наиболее остро в поселениях района стоят вопросы с расселением из аварийных домов, проблемы с трудоустройством, отсутствие качественных дорог и перспектив для молодежи. После встречи Кухарук пообещал жителям быть постоянно на связи, а к решению их проблем приступить незамедлительно. Также врио губернатора Югры поделился, что в разработке проект дороги Белогорье — Троица — Луговской, которая должна соединить поселения с Ханты-Мансийском. Но этого в муниципалитете недостаточно — рассматривается вопрос о привлечении средств из регионального, федерального бюджетов, а также сотрудничество с недропользователями. После визита в Нефтеюганск, Кухарук пообещал жителям решить вопрос с появлением в городе кинотеатра, а тема организации досуга в городе, стала одной из наиболее актуальных для жителей. Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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