Кухарук пообещал решить вопрос с открытием кинотеатра в Нефтеюганске

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям Нефтеюганска (ХМАО) решить вопрос с появлением кинотеатра в городе. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально».
«Нужно с предпринимательским сообществом обсудить вопрос, чтобы модернизировать существующие объекты — торговые и развлекательные центры — ту инфраструктуру, которая может быть дооборудована всем тем, что связано с киноиндустрией. Вопрос непростой, но я думаю, что его тоже можно решить», — передали в публикации слова Кухарука.
В целом, вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска. Врио губернатора Югры обратил внимание на проблему культурного центра «Обь», который превратили в офисное здание. Он пообещал заняться вопросом о возвращении объекта в сферу культуры и образования.
Ранее URA.RU писало о том, что единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит».
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