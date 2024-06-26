Кухарук пообещал решить вопрос с открытием кинотеатра в Нефтеюганске

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Премьера сериала "Наследие" в кинотеатре тц Пассаж. Екатеринбург, кинотеатр
Вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям Нефтеюганска (ХМАО) решить вопрос с появлением кинотеатра в городе. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально».

«Нужно с предпринимательским сообществом обсудить вопрос, чтобы модернизировать существующие объекты — торговые и развлекательные центры — ту инфраструктуру, которая может быть дооборудована всем тем, что связано с киноиндустрией. Вопрос непростой, но я думаю, что его тоже можно решить», — передали в публикации слова Кухарука.

В целом, вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска. Врио губернатора Югры обратил внимание на проблему культурного центра «Обь», который превратили в офисное здание. Он пообещал заняться вопросом о возвращении объекта в сферу культуры и образования.

Ранее URA.RU писало о том, что единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит».

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям Нефтеюганска (ХМАО) решить вопрос с появлением кинотеатра в городе. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально». «Нужно с предпринимательским сообществом обсудить вопрос, чтобы модернизировать существующие объекты — торговые и развлекательные центры — ту инфраструктуру, которая может быть дооборудована всем тем, что связано с киноиндустрией. Вопрос непростой, но я думаю, что его тоже можно решить», — передали в публикации слова Кухарука. В целом, вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска. Врио губернатора Югры обратил внимание на проблему культурного центра «Обь», который превратили в офисное здание. Он пообещал заняться вопросом о возвращении объекта в сферу культуры и образования. Ранее URA.RU писало о том, что единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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