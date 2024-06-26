Кухарук пообещал решить вопрос с открытием кинотеатра в Нефтеюганске

26 июня 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям Нефтеюганска (ХМАО) решить вопрос с появлением кинотеатра в городе. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально». «Нужно с предпринимательским сообществом обсудить вопрос, чтобы модернизировать существующие объекты — торговые и развлекательные центры — ту инфраструктуру, которая может быть дооборудована всем тем, что связано с киноиндустрией. Вопрос непростой, но я думаю, что его тоже можно решить», — передали в публикации слова Кухарука. В целом, вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска. Врио губернатора Югры обратил внимание на проблему культурного центра «Обь», который превратили в офисное здание. Он пообещал заняться вопросом о возвращении объекта в сферу культуры и образования. Ранее URA.RU писало о том, что единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям Нефтеюганска (ХМАО) решить вопрос с появлением кинотеатра в городе. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально». «Нужно с предпринимательским сообществом обсудить вопрос, чтобы модернизировать существующие объекты — торговые и развлекательные центры — ту инфраструктуру, которая может быть дооборудована всем тем, что связано с киноиндустрией. Вопрос непростой, но я думаю, что его тоже можно решить», — передали в публикации слова Кухарука. В целом, вопрос об организации досуга в городе стал одним из самых актуальных для жителей Нефтеюганска. Врио губернатора Югры обратил внимание на проблему культурного центра «Обь», который превратили в офисное здание. Он пообещал заняться вопросом о возвращении объекта в сферу культуры и образования. Ранее URA.RU писало о том, что единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности. Вместо кинозала в здании открыли «Магнит».