29 июня 2024

«Известия»: на семейную ипотеку сможет претендовать большее число россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семейная ипотека в РФ становится все более доступной
Семейная ипотека в РФ становится все более доступной Фото:

В России на семейное ипотечное кредитование под 6% годовых с июля могут рассчитывать не только родители с детьми до шести лет. О новых категориях граждан, которым станет доступна льготная программа, рассказали специалисты Минстроя РФ.

«С 1 июля на семейную ипотеку под 6%, кроме граждан России с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов и регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят построить собственное жилье вне зависимости от возраста ребенка», — пояснили собеседники «Известий». Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ.

Предположительно, в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская и Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам. Аналитики подчеркивают, что на данный момент в 680 российских городах с населением менее 100 тысяч человек в последние годы застройщики не сдали ни одного квадратного метра жилья.

Льготная программа изменится в начале июля. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал важность быстрого запуска проекта. В РФ также право на бесплатный участок под строительство дома получили врачи из Подмосковья, передает 360.tv. «Царьград», в свою очередь, напомнил, какие альтернативы льготной ипотеки появятся в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России на семейное ипотечное кредитование под 6% годовых с июля могут рассчитывать не только родители с детьми до шести лет. О новых категориях граждан, которым станет доступна льготная программа, рассказали специалисты Минстроя РФ. «С 1 июля на семейную ипотеку под 6%, кроме граждан России с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов и регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят построить собственное жилье вне зависимости от возраста ребенка», — пояснили собеседники «Известий». Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ. Предположительно, в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская и Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам. Аналитики подчеркивают, что на данный момент в 680 российских городах с населением менее 100 тысяч человек в последние годы застройщики не сдали ни одного квадратного метра жилья. Льготная программа изменится в начале июля. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал важность быстрого запуска проекта. В РФ также право на бесплатный участок под строительство дома получили врачи из Подмосковья, передает 360.tv. «Царьград», в свою очередь, напомнил, какие альтернативы льготной ипотеки появятся в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...