«Известия»: на семейную ипотеку сможет претендовать большее число россиян

В России на семейное ипотечное кредитование под 6% годовых с июля могут рассчитывать не только родители с детьми до шести лет. О новых категориях граждан, которым станет доступна льготная программа, рассказали специалисты Минстроя РФ.
«С 1 июля на семейную ипотеку под 6%, кроме граждан России с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов и регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят построить собственное жилье вне зависимости от возраста ребенка», — пояснили собеседники «Известий». Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ.
Предположительно, в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская и Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам. Аналитики подчеркивают, что на данный момент в 680 российских городах с населением менее 100 тысяч человек в последние годы застройщики не сдали ни одного квадратного метра жилья.
Льготная программа изменится в начале июля. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал важность быстрого запуска проекта. В РФ также право на бесплатный участок под строительство дома получили врачи из Подмосковья, передает 360.tv. «Царьград», в свою очередь, напомнил, какие альтернативы льготной ипотеки появятся в стране.
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