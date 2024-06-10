Семьи из малых городов смогут получить ипотеку под 6%

С 1 июля семьи, проживающие в малых городах и регионах с недостаточно развитой инфраструктурой жилищного строительства, смогут получить ипотеку под 6% годовых. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Родители там (в малых городах — прим. URA.RU) смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6%», — заявил Мишустин. Его заявление было опубликовано в telegram-канале правительства.
Родители смогут воспользоваться семейной ипотекой по ставке 6%, независимо от возраста детей, при условии, что хотя бы один из детей является несовершеннолетним на момент получения кредита. Это доступно для семей во всех регионах России. Мишустин подчеркнул важность быстрого запуска данных программ.
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