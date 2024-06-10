Мишустин потребовал оперативного выполнения поручений Путина

10 июня 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин провел оперативное совещание с правительством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание оперативно обеспечить реализацию инициатив, изложенных президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович пояснил URA.RU, что выполнение задач, поставленных главой государства, потребует вовлечения большого количества ведомств. Правительством с 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам, которых в стране насчитывается 7,8 млн человек. Еще одна задача — дальнейшее повышение МРОТ. Со следующего года он прибавит еще 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году составит не менее 35 тыс. рублей в месяц. Кроме того, с 1 июля семьям предусмотрены преференции при покупке жилья в малых городах и регионах. Ответственной за реализацию решений Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову, заявив что все поручения президента должны быть исполнены в срок и в полном объеме. Глава правительства поставил задачу подготовить «дорожную карту» работы министерств и ведомств по реализации инициатив президента, пояснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. По его словам, основная нагрузка ложится на министерство финансов, которое должно обеспечить финансовую компенсацию. Новость по теме Индексация пенсий, налоговый вычет и семейные программы ипотеки: что пообещал Путин на ПМЭФ-2024 «Реализация этих решений требует значительных затрат, а бюджет текущего года уже утвержден на два следующих года. Поэтому сразу, буквально на следующий день, даются поручения. Затем собираются с „дорожной картой“ и рассматривают, как и за счет чего это можно реализовать. Главное — понять, сколько это будет стоить», — рассказал эксперт. Остапкович напомнил, что бюджет этого года является дефицитным. На этом фоне правительству необходимо решить, где брать средства. Возможно, придется сокращать финансирование других направлений, уходить в дефицит или искать дополнительные доходы, полагает эксперт. Кроме того, по словам директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, каждая из перечисленных правительством задач несет большую социальную нагрузку, поскольку касается таких групп населения, как семьи, пенсионеры, экономически активное население. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание оперативно обеспечить реализацию инициатив, изложенных президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович пояснил URA.RU, что выполнение задач, поставленных главой государства, потребует вовлечения большого количества ведомств. Правительством с 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам, которых в стране насчитывается 7,8 млн человек. Еще одна задача — дальнейшее повышение МРОТ. Со следующего года он прибавит еще 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году составит не менее 35 тыс. рублей в месяц. Кроме того, с 1 июля семьям предусмотрены преференции при покупке жилья в малых городах и регионах. Ответственной за реализацию решений Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову, заявив что все поручения президента должны быть исполнены в срок и в полном объеме. Глава правительства поставил задачу подготовить «дорожную карту» работы министерств и ведомств по реализации инициатив президента, пояснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. По его словам, основная нагрузка ложится на министерство финансов, которое должно обеспечить финансовую компенсацию. «Реализация этих решений требует значительных затрат, а бюджет текущего года уже утвержден на два следующих года. Поэтому сразу, буквально на следующий день, даются поручения. Затем собираются с „дорожной картой“ и рассматривают, как и за счет чего это можно реализовать. Главное — понять, сколько это будет стоить», — рассказал эксперт. Остапкович напомнил, что бюджет этого года является дефицитным. На этом фоне правительству необходимо решить, где брать средства. Возможно, придется сокращать финансирование других направлений, уходить в дефицит или искать дополнительные доходы, полагает эксперт. Кроме того, по словам директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, каждая из перечисленных правительством задач несет большую социальную нагрузку, поскольку касается таких групп населения, как семьи, пенсионеры, экономически активное население.