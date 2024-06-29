NBC: Байден чувствует себя униженным после дебатов с Трампом

Действующий президент США Джо Байжен чувствует себя униженным после прошедших предвыборных дебатов со своим конкурентом, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник в Белом доме.
«Один человек, знакомый с настроением президента, охарактеризовал Байдена как униженного, лишенного уверенности и болезненно осознающего, что его физические образы на дебатах (глаза, устремленные вдаль, разинутый рот) будут жить и после его президентства. Они будут существовать наряду с выступлением на дебатах (с Трампом — прим. URA.RU), которое временами было сбивчивым, бессвязным и трудноразборчивым» — на свой источник ссылается NBC News.
Прошедшая предвыборная дискуссия между Байденом и Трампом показала преимущество экс-главы государства в глазах телезрителей, что вызвало беспокойство в лагере сторонников и среди их спонсоров. Демократы уже занимаются подбором новых кандидатов. В разговоре со своей супругой президент США заявил, что чувствовал себя плохо и не понимает, что на дебатах произошло, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.