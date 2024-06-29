29 июня 2024

NBC: Байден чувствует себя униженным после дебатов с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
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О состоянии Джо Байдена после дебатов рассказал источник в близком окружении
О состоянии Джо Байдена после дебатов рассказал источник в близком окружении Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Действующий президент США Джо Байжен чувствует себя униженным после прошедших предвыборных дебатов со своим конкурентом, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник в Белом доме.

«Один человек, знакомый с настроением президента, охарактеризовал Байдена как униженного, лишенного уверенности и болезненно осознающего, что его физические образы на дебатах (глаза, устремленные вдаль, разинутый рот) будут жить и после его президентства. Они будут существовать наряду с выступлением на дебатах (с Трампом — прим. URA.RU), которое временами было сбивчивым, бессвязным и трудноразборчивым» — на свой источник ссылается NBC News.

Прошедшая предвыборная дискуссия между Байденом и Трампом показала преимущество экс-главы государства в глазах телезрителей, что вызвало беспокойство в лагере сторонников и среди их спонсоров. Демократы уже занимаются подбором новых кандидатов. В разговоре со своей супругой президент США заявил, что чувствовал себя плохо и не понимает, что на дебатах произошло, передает 360.ru.

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Действующий президент США Джо Байжен чувствует себя униженным после прошедших предвыборных дебатов со своим конкурентом, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник в Белом доме. «Один человек, знакомый с настроением президента, охарактеризовал Байдена как униженного, лишенного уверенности и болезненно осознающего, что его физические образы на дебатах (глаза, устремленные вдаль, разинутый рот) будут жить и после его президентства. Они будут существовать наряду с выступлением на дебатах (с Трампом — прим. URA.RU), которое временами было сбивчивым, бессвязным и трудноразборчивым» — на свой источник ссылается NBC News. Прошедшая предвыборная дискуссия между Байденом и Трампом показала преимущество экс-главы государства в глазах телезрителей, что вызвало беспокойство в лагере сторонников и среди их спонсоров. Демократы уже занимаются подбором новых кандидатов. В разговоре со своей супругой президент США заявил, что чувствовал себя плохо и не понимает, что на дебатах произошло, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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