Масштабные обыски прошли в офисах снабжающей ВСУ оружием компании Thales

Полицейские Евросоюза провели обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales. Об этом сообщили источники в европейских силовых структурах. Компания известна тем, что снабжает ВСУ.
«В офисах компании Thales прошли обыски. В них приняла участие полиция Франции, Испании и Нидерландов», — на свои источники ссылается агентство Reuters. Представитель французской фирмы подтвердил проведение обысков, но не раскрыл дополнительных деталей, отметив, что компания оказывает содействие следствию.
По данным журналистов, обыски проходили в рамках двух расследований коррупционных дел. Одно из них началось в 2016 году и связано с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование, открытое в июне прошлого года, касается подозрений в коррупции и отмывании денег при продаже военного и гражданского оборудования за рубеж.
Ранее Thales активно участвовала в оборонной индустрии, заключив контракты на совместное производство вооружений на Украине. Соглашение также подразумевало обеспечение Киева средствами связи и радарами для ПВО и БПЛА.
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