29 июня 2024

Масштабные обыски прошли в офисах снабжающей ВСУ оружием компании Thales

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставщик не скрывает, что придерживается проукраинской позиции
Поставщик не скрывает, что придерживается проукраинской позиции Фото:

Полицейские Евросоюза провели обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales. Об этом сообщили источники в европейских силовых структурах. Компания известна тем, что снабжает ВСУ.

«В офисах компании Thales прошли обыски. В них приняла участие полиция Франции, Испании и Нидерландов», — на свои источники ссылается агентство Reuters. Представитель французской фирмы подтвердил проведение обысков, но не раскрыл дополнительных деталей, отметив, что компания оказывает содействие следствию.

По данным журналистов, обыски проходили в рамках двух расследований коррупционных дел. Одно из них началось в 2016 году и связано с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование, открытое в июне прошлого года, касается подозрений в коррупции и отмывании денег при продаже военного и гражданского оборудования за рубеж.

Ранее Thales активно участвовала в оборонной индустрии, заключив контракты на совместное производство вооружений на Украине. Соглашение также подразумевало обеспечение Киева средствами связи и радарами для ПВО и БПЛА.

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Полицейские Евросоюза провели обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales. Об этом сообщили источники в европейских силовых структурах. Компания известна тем, что снабжает ВСУ. «В офисах компании Thales прошли обыски. В них приняла участие полиция Франции, Испании и Нидерландов», — на свои источники ссылается агентство Reuters . Представитель французской фирмы подтвердил проведение обысков, но не раскрыл дополнительных деталей, отметив, что компания оказывает содействие следствию. По данным журналистов, обыски проходили в рамках двух расследований коррупционных дел. Одно из них началось в 2016 году и связано с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование, открытое в июне прошлого года, касается подозрений в коррупции и отмывании денег при продаже военного и гражданского оборудования за рубеж. Ранее Thales активно участвовала в оборонной индустрии, заключив контракты на совместное производство вооружений на Украине. Соглашение также подразумевало обеспечение Киева средствами связи и радарами для ПВО и БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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