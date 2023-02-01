01 февраля 2023

Франция усилит ПВО Украины для защиты от беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, радары, сухой суперджет, red wings
Париж и Киев подписали меморандум об усилении украинской ПВО французскими радарами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция и Украина достигли соглашения о поставках Киеву радаров Ground Master 200 (GM200) для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Подписан меморандум с фирмой Thales о поставке двух радаров [GM200], что позволит существенно увеличить мощность вооруженных сил по обнаружению воздушных целей», — написал Резников на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Согласно заявлению министра обороны, это позволит стране обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники различных типов. Он также написал, что в Париже согласились провести подготовку более 6 500 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию соответствующих технологий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал системы ПВО основной проблемой страны. Согласно его мнению, защита от атак с воздуха — главная слабость ВСУ. Кроме того, стало известно, что Россия также усиливает ПВО в зоне проведение специальной военной операции (СВО). Согласно сообщениям СМИ, российские вооружения будут в ближайшее время снабжены новейшими комплексами «Панцирь-СМ», передает RT.

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Франция и Украина достигли соглашения о поставках Киеву радаров Ground Master 200 (GM200) для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Подписан меморандум с фирмой Thales о поставке двух радаров [GM200], что позволит существенно увеличить мощность вооруженных сил по обнаружению воздушных целей», — написал Резников на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Согласно заявлению министра обороны, это позволит стране обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники различных типов. Он также написал, что в Париже согласились провести подготовку более 6 500 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию соответствующих технологий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал системы ПВО основной проблемой страны. Согласно его мнению, защита от атак с воздуха — главная слабость ВСУ. Кроме того, стало известно, что Россия также усиливает ПВО в зоне проведение специальной военной операции (СВО). Согласно сообщениям СМИ, российские вооружения будут в ближайшее время снабжены новейшими комплексами «Панцирь-СМ», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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