В офисе президента Украины Владимира Зеленского возникло серьезное беспокойство после дебатов между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США „лузером“ до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — заявил Дубинский в своем telegram-канале.
Он также выразил мнение о необходимости для Киева определить стратегию на будущее. По его словам, Зеленскому необходимо согласиться на окончание конфликта до того, как в США будет выбран новый президент. Дубинский подчеркнул, что украинский лидер может стать проблемой как и для Трампа, так и для Байдена.
28 июня в США прошли первые дебаты между нынешним президентом Джо Байденом и бывшим лидером страны Дональдом Трампом, передает Vse42.ru. Это событие стало первым за последние пятьдесят лет, когда встреча проводилась без присутствия зрителей и журналистов в студии. Обсуждение началось с тем экономической ситуации и массовой миграции внутри государства, а также включало вопрос украинского конфликта. Согласно заявлению Трампа, предложенные российским президентом Владимиром Путиным условия для завершения данного противостояния являются неприемлемыми. Пользователи сети заметили, что Байден практически не моргает на дебатах с Трампом, передает телеканал 360.
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