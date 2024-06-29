29 июня 2024

Депутат Верховной рады рассказал о панике в офисе Зеленского

Дубинский: в офисе Зеленского случился переполох из-за дебатов Трампа и Байдена
© Служба новостей «URA.RU»
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В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, передает Александр Дубинский
В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, передает Александр Дубинский Фото:

В офисе президента Украины Владимира Зеленского возникло серьезное беспокойство после дебатов между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США „лузером“ до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — заявил Дубинский в своем telegram-канале. 

Он также выразил мнение о необходимости для Киева определить стратегию на будущее. По его словам, Зеленскому необходимо согласиться на окончание конфликта до того, как в США будет выбран новый президент. Дубинский подчеркнул, что украинский лидер может стать проблемой как и для Трампа, так и для Байдена.

28 июня в США прошли первые дебаты между нынешним президентом Джо Байденом и бывшим лидером страны Дональдом Трампом, передает Vse42.ru. Это событие стало первым за последние пятьдесят лет, когда встреча проводилась без присутствия зрителей и журналистов в студии. Обсуждение началось с тем экономической ситуации и массовой миграции внутри государства, а также включало вопрос украинского конфликта. Согласно заявлению Трампа, предложенные российским президентом Владимиром Путиным условия для завершения данного противостояния являются неприемлемыми. Пользователи сети заметили, что Байден практически не моргает на дебатах с Трампом, передает телеканал 360. 

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского возникло серьезное беспокойство после дебатов между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. «Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США „лузером“ до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — заявил Дубинский в своем telegram-канале.  Он также выразил мнение о необходимости для Киева определить стратегию на будущее. По его словам, Зеленскому необходимо согласиться на окончание конфликта до того, как в США будет выбран новый президент. Дубинский подчеркнул, что украинский лидер может стать проблемой как и для Трампа, так и для Байдена. 28 июня в США прошли первые дебаты между нынешним президентом Джо Байденом и бывшим лидером страны Дональдом Трампом, передает Vse42.ru. Это событие стало первым за последние пятьдесят лет, когда встреча проводилась без присутствия зрителей и журналистов в студии. Обсуждение началось с тем экономической ситуации и массовой миграции внутри государства, а также включало вопрос украинского конфликта. Согласно заявлению Трампа, предложенные российским президентом Владимиром Путиным условия для завершения данного противостояния являются неприемлемыми. Пользователи сети заметили, что Байден практически не моргает на дебатах с Трампом, передает телеканал 360. 
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