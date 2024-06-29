Британские врачи раскрыли неочевидные симптомы рака печени

Число случаев рака печени продолжает расти, и эксперты выделяют девять ключевых симптомов, на которые следует обратить внимание. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании.
«Многие из этих симптомов очень распространены и могут быть вызваны различными состояниями. Их наличие не означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил терапевт <...> Если эти симптомы вызваны раком, то раннее обнаружение может означать, что лечение будет легче», — говорится на сайте NHS. Среди симптомов перечислены желтуха, потеря аппетита, усталость, общее недомогание, уплотнение в правой части живота, боль в верхней правой части живота, опухший живот, симптомы расстройства желудка, такие как очень быстрое чувство сытости во время еды.
Рак печени чаще всего встречается у пожилых людей, но может развиться в любом возрасте. Факторы риска включают возраст, генетику, образ жизни и факторы окружающей среды.
Ранее врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов заявил, что анализы крови помогут обнаружить рак, передает телеканал 360. Чтобы снизить риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо включить в свой рацион овощи и фрукты всех цветов радуги, сообщила терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики Анна Хакимова.
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