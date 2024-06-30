Происшествия В Донецке под обстрел попали сотрудники МЧС. Фото 30 июня 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС России получили ранения в ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько сотрудников МЧС попали под обстрел в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России. «В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — говорится в источнике. Отмечается, что они тушили пожар в Петровском районе. После появления угрозы повторного артудара их настиг новый обстрел. Сотрудники МЧС России самостоятельно добрались до больницы. Сейчас они госпитализированы. Поврежден пожарный автомобиль. Это уже не первый случай, когда сотрудники МЧС получают увечья из-за обстрелов ВСУ. В конце мая в Горловке пожарные тушили возгорание в частном доме после попадания в него взрывоопасного предмета, в это же время ВСУ повторно обстреляли территорию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Несколько сотрудников МЧС попали под обстрел в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России. «В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — говорится в источнике. Отмечается, что они тушили пожар в Петровском районе. После появления угрозы повторного артудара их настиг новый обстрел. Сотрудники МЧС России самостоятельно добрались до больницы. Сейчас они госпитализированы. Поврежден пожарный автомобиль. Это уже не первый случай, когда сотрудники МЧС получают увечья из-за обстрелов ВСУ. В конце мая в Горловке пожарные тушили возгорание в частном доме после попадания в него взрывоопасного предмета, в это же время ВСУ повторно обстреляли территорию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям