В ДНР из-за обстрела пострадали сотрудники МЧС России

27 мая 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке из-за обстрела ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Горловке во время тушения пожара в доме из-за обстрела украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. «В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — передает МЧС региона в своем telegram-канале . Ситуация произошла в Горловке, когда пожарные тушили возгорание в частном доме после попадания в него взрывоопасного предмета. В это же время ВСУ повторно обстреляли территорию. Сотрудникам МЧС РФ была оказана необходимая медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ по Центрально-городскому району в Горловке погиб мирный житель. Ранения получили 11 человек: семеро мужчин и четыре женщины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горловке во время тушения пожара в доме из-за обстрела украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. «В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — передает МЧС региона в своем telegram-канале. Ситуация произошла в Горловке, когда пожарные тушили возгорание в частном доме после попадания в него взрывоопасного предмета. В это же время ВСУ повторно обстреляли территорию. Сотрудникам МЧС РФ была оказана необходимая медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ по Центрально-городскому району в Горловке погиб мирный житель. Ранения получили 11 человек: семеро мужчин и четыре женщины.