В ДНР из-за обстрела пострадали сотрудники МЧС России

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Заседание штаба ЖКХ по отопительному сезону. Курган, мчс россии
Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке из-за обстрела ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Горловке во время тушения пожара в доме из-за обстрела украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики.

«В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — передает МЧС региона в своем telegram-канале. Ситуация произошла в Горловке, когда пожарные тушили возгорание в частном доме после попадания в него взрывоопасного предмета. В это же время ВСУ повторно обстреляли территорию.

Сотрудникам МЧС РФ была оказана необходимая медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ по Центрально-городскому району в Горловке погиб мирный житель. Ранения получили 11 человек: семеро мужчин и четыре женщины.

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В Горловке во время тушения пожара в доме из-за обстрела украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. «В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — передает МЧС региона в своем telegram-канале. Ситуация произошла в Горловке, когда пожарные тушили возгорание в частном доме после попадания в него взрывоопасного предмета. В это же время ВСУ повторно обстреляли территорию. Сотрудникам МЧС РФ была оказана необходимая медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ по Центрально-городскому району в Горловке погиб мирный житель. Ранения получили 11 человек: семеро мужчин и четыре женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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