Полпред Кадырова осудил участников бойни в центре Екатеринбурга

Представитель главы Чеченской Республики в Свердловской области Беслан Тамаев осудил и назвал недопустимым поведение неизвестных, устроивших драку с перестрелкой у элитного клубного дома «Тихвин» в Екатеринбурге. Он также рассказал URA.RU, что виновные понесут ответственность перед законом.
«Я осуждаю публичные инциденты в центре города… Считаю такое поведение недопустимым и уверен, что виновные понесут ответ перед законом… С родственниками всех участников потасовки как в Екатеринбурге, так и в Чеченской Республике будет проведена разъяснительная работа», — заявил Тамаев.
Он отметил, что оказание давления, шантажа, незаконного удержания со стороны правоохранителей на свидетелей происшествия по национальным признакам неприемлемо и противоречит принципам Конституции России. Тамаев также подчеркнул, что подобные инциденты необходимо освещать более деликатно и «не раскачивать межнациональную рознь в обществе».
Конфликт произошел возле ЖК «Тихвин» 26 июня. Группа мужчин устроила массовую драку с перестрелкой, в ходе которой один человек получил пулевое ранение, после чего разъехалась на машинах. По информации источника URA.RU, конфликт произошел между участниками двух чеченских кланов, возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад об инциденте, один из которых уже был задержан.
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