Энергетики два дня восстанавливают свет после урагана в Сысерти

В Сысерти (Свердловская область) у специалистов «Россети Урал» осталось всего 15 заявок по восстановительным работам после мощнейшего урагана, который накрыл город два дня назад. После непогоды энергетикам пришлось работать в круглосуточном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.
«Всего по городу Сысерти в работе специалистов сейчас 15 заявок… В целом ситуацию в регионе можно оценить как штатную. Энергетики вели восстановительные работы после непогоды в круглосуточном режиме. И к утру сегодняшнего дня [30 июня] остается лишь незначительная часть обращений жителей по сети 0,4 кВ по территориям, где было зафиксировано нарушение электроснабжения», — сообщили в «Россети Урал».
Помимо этого, специалисты работают над восстановлением электроснабжения в центральной котельне Сысерти, где ранее нашли сложное повреждение в распределительной сети. По словам организации, для ликвидации проблемы необходимо много времени.
Дождь и ветер пришли в регион 28 и 29 июня. Тогда в семи городах и поселках Свердловской области жители лишились света, а энергетиков перевели в режим повышенной готовности. За непогодой URA.RU следило в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!