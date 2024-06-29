29 июня 2024

Энергетики два дня восстанавливают свет после урагана в Сысерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики восстанавливают работу центральной котельной Сысерти
Энергетики восстанавливают работу центральной котельной Сысерти Фото:

В Сысерти (Свердловская область) у специалистов «Россети Урал» осталось всего 15 заявок по восстановительным работам после мощнейшего урагана, который накрыл город два дня назад. После непогоды энергетикам пришлось работать в круглосуточном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Всего по городу Сысерти в работе специалистов сейчас 15 заявок… В целом ситуацию в регионе можно оценить как штатную. Энергетики вели восстановительные работы после непогоды в круглосуточном режиме. И к утру сегодняшнего дня [30 июня] остается лишь незначительная часть обращений жителей по сети 0,4 кВ по территориям, где было зафиксировано нарушение электроснабжения», — сообщили в «Россети Урал».

Помимо этого, специалисты работают над восстановлением электроснабжения в центральной котельне Сысерти, где ранее нашли сложное повреждение в распределительной сети. По словам организации, для ликвидации проблемы необходимо много времени.

Дождь и ветер пришли в регион 28 и 29 июня. Тогда в семи городах и поселках Свердловской области жители лишились света, а энергетиков перевели в режим повышенной готовности. За непогодой URA.RU следило в онлайн-трансляции.

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В Сысерти (Свердловская область) у специалистов «Россети Урал» осталось всего 15 заявок по восстановительным работам после мощнейшего урагана, который накрыл город два дня назад. После непогоды энергетикам пришлось работать в круглосуточном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Всего по городу Сысерти в работе специалистов сейчас 15 заявок… В целом ситуацию в регионе можно оценить как штатную. Энергетики вели восстановительные работы после непогоды в круглосуточном режиме. И к утру сегодняшнего дня [30 июня] остается лишь незначительная часть обращений жителей по сети 0,4 кВ по территориям, где было зафиксировано нарушение электроснабжения», — сообщили в «Россети Урал». Помимо этого, специалисты работают над восстановлением электроснабжения в центральной котельне Сысерти, где ранее нашли сложное повреждение в распределительной сети. По словам организации, для ликвидации проблемы необходимо много времени. Дождь и ветер пришли в регион 28 и 29 июня. Тогда в семи городах и поселках Свердловской области жители лишились света, а энергетиков перевели в режим повышенной готовности. За непогодой URA.RU следило в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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