Подполье: ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен»* под Харьковом

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ВС РФ ударили по базе нацбата «Кракен» Фото:

ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) в Харькове. Об этом сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона „Кракен“, на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы», — сказал Лебедев журналисту РИА Новости. Он уточнил, что база располагалась возле Овсяного озера под Харьковом.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В telegram-каналах появились видео с клубами дыма.

*Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией

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ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) в Харькове. Об этом сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона „Кракен“, на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы», — сказал Лебедев журналисту РИА Новости. Он уточнил, что база располагалась возле Овсяного озера под Харьковом. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В telegram-каналах появились видео с клубами дыма. *Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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