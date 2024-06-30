Подполье: ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен»* под Харьковом

30 июня 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по базе нацбата «Кракен» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) в Харькове. Об этом сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона „Кракен“, на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы», — сказал Лебедев журналисту РИА Новости. Он уточнил, что база располагалась возле Овсяного озера под Харьковом. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В telegram-каналах появились видео с клубами дыма. *Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) в Харькове. Об этом сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона „Кракен“, на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы», — сказал Лебедев журналисту РИА Новости. Он уточнил, что база располагалась возле Овсяного озера под Харьковом. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В telegram-каналах появились видео с клубами дыма. *Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией