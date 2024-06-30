Подполье: ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен»* под Харьковом

ВС РФ ударили по базе нацбатольона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) в Харькове. Об этом сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона „Кракен“, на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы», — сказал Лебедев журналисту РИА Новости. Он уточнил, что база располагалась возле Овсяного озера под Харьковом.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В telegram-каналах появились видео с клубами дыма.
*Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией
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