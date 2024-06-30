В Харькове прозвучали взрывы (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харькове прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. Он сообщил, что под удар попало предприятие. Однако не уточнил, какое именно.
На объекте начался пожар. В небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает telegram-канал «Страна.ua».
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