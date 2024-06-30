Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе. Видео

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В Харькове прозвучали взрывы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. Он сообщил, что под удар попало предприятие. Однако не уточнил, какое именно.

На объекте начался пожар. В небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает telegram-канал «Страна.ua».

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В Харькове прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. Он сообщил, что под удар попало предприятие. Однако не уточнил, какое именно. На объекте начался пожар. В небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает telegram-канал «Страна.ua».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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