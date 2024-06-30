В мире Украина Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе. Видео 30 июня 2024 в 18:55 Размер текста - 17 + В Харькове прозвучали взрывы (фото из архива) Фото: U.S. Army Central / Spc. Stokes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. Он сообщил, что под удар попало предприятие. Однако не уточнил, какое именно. На объекте начался пожар. В небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает telegram-канал «Страна.ua». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Харькове прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. Он сообщил, что под удар попало предприятие. Однако не уточнил, какое именно. На объекте начался пожар. В небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает telegram-канал «Страна.ua». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям