Депутат думы ХМАО отказался от борьбы за пост мэра Сургута

Из борьбы за пост главы Сургута (ХМАО) выбыл один из претендентов. Свою кандидатуру снял депутат думы ХМАО Ринат Айсин. Об этом он сообщил в соцсети.
«Взвесив все за и против. Проведя много встреч и консультаций, я пришел к выводу, что свою кандидатуру, выдвинутую на конкурс главы Сургута, я снимаю», — заявил Айсин в своей речи, опубликованной на странице в соцсети «ВКонтакте».
Политик добавил, что своими действиями выражает поддержку другому претенденту на пост мэра — Максиму Слепову. Последний в настоящее время занимает должность председателя думы Сургута. По мнению Айсина, именно у Слепова больше возможностей для развития города в интересах жителей.
Спикер думы Сургута Максим Слепов объявил о том, что собирается принимать участие в выборах главы города. Пока он считается главным претендентом на пост градоначальника из всех 28 кандидатов. На его место уже прочат ставленников «Сургутнефтегаза». По данным URA.RU речь идет о депутатах Александре Олейникове и Михаиле Бехтине.
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