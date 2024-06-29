29 июня 2024
28 июня 2024

Депутат думы ХМАО отказался от борьбы за пост мэра Сургута

Депутат думы ХМАО Айсин выбыл из борьбы за пост главы Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Айсин поддержал кандидатуру Максима Слепова на пост главы Сургута
Айсин поддержал кандидатуру Максима Слепова на пост главы Сургута Фото:

Из борьбы за пост главы Сургута (ХМАО) выбыл один из претендентов. Свою кандидатуру снял депутат думы ХМАО Ринат Айсин. Об этом он сообщил в соцсети.

«Взвесив все за и против. Проведя много встреч и консультаций, я пришел к выводу, что свою кандидатуру, выдвинутую на конкурс главы Сургута, я снимаю», — заявил Айсин в своей речи, опубликованной на странице в соцсети «ВКонтакте».

Политик добавил, что своими действиями выражает поддержку другому претенденту на пост мэра — Максиму Слепову. Последний в настоящее время занимает должность председателя думы Сургута. По мнению Айсина, именно у Слепова больше возможностей для развития города в интересах жителей.

Спикер думы Сургута Максим Слепов объявил о том, что собирается принимать участие в выборах главы города. Пока он считается главным претендентом на пост градоначальника из всех 28 кандидатов. На его место уже прочат ставленников «Сургутнефтегаза». По данным URA.RU речь идет о депутатах Александре Олейникове и Михаиле Бехтине.

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Из борьбы за пост главы Сургута (ХМАО) выбыл один из претендентов. Свою кандидатуру снял депутат думы ХМАО Ринат Айсин. Об этом он сообщил в соцсети. «Взвесив все за и против. Проведя много встреч и консультаций, я пришел к выводу, что свою кандидатуру, выдвинутую на конкурс главы Сургута, я снимаю», — заявил Айсин в своей речи, опубликованной на странице в соцсети «ВКонтакте». Политик добавил, что своими действиями выражает поддержку другому претенденту на пост мэра — Максиму Слепову. Последний в настоящее время занимает должность председателя думы Сургута. По мнению Айсина, именно у Слепова больше возможностей для развития города в интересах жителей. Спикер думы Сургута Максим Слепов объявил о том, что собирается принимать участие в выборах главы города. Пока он считается главным претендентом на пост градоначальника из всех 28 кандидатов. На его место уже прочат ставленников «Сургутнефтегаза». По данным URA.RU речь идет о депутатах Александре Олейникове и Михаиле Бехтине.
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