В пригороде Парижа (Франция) начались поджоги. Люди, недовольные предварительными итогами прошедшего голосования в рамках парламентских выборов, утроили массовые протесты. Акции проходят по всей стране, предают местные журналисты.
«Стихийные демонстрации начались во многих городах Франции. Крупный митинг проходит в Париже», — пишет издание Le Soir. На столичной площади демонстранты зажгли дымовые шашки. Они выступают против лидирующей на выборах партии «Национальное объединение»
В Анже демонстранты заблокировали движение транспорта, сообщает Le Courrier de l'Ouest. По данным Ouest-France, на улицы Нанта также вышли протестующие.
Глава «Национального объединения» Жордан Барделла подтвердил планы стать премьер-министром Франции на фоне успеха правой партии в первом туре парламентских выборов. Явка по стране составила 59%, передает RT. «Национальное объединение» получило порядка 33% голосов, сообщает «Национальная служба новостей». Партия действующего президента Эммануэля Макрона занимает третье место.
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