«СберМаркет» получит новое название

«СберМаркет» сменит название на «Купер»

01 июля 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

«СберМаркет» сменит название на «более человечное», говорят в компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «СберМаркет», специализирующаяся на доставке, проведет ребрендинг и поменяет название на «Купер». Информацию об этом подтвердил представитель компании. «„СберМаркет“ планирует провести ребрендинг и переименоваться в „Купер“. В июне основное юрлицо „СберМаркета“ — „Инстамарт Сервис“ — подало заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом „купер“. Представитель компании подтвердил информацию о ребрендинге», — пишет РБК. Ребрендинг сервиса «Сбер», специализирующегося на доставке готовой еды, продуктов, бытовой химии, лекарств из аптеки более чем в 360 городах России, займет около полугода и пройдет в несколько этапов. Компания с 1 июля переведет на новый бренд все рекламные носители и материалы коммуникаций с клиентами. Далее планируется обновить форму курьеров, оформление автомобилей и зон в магазинах. Название «Купер» происходит от слова «купить», что сделает сервис «более человечным», говорят представители компании. «Образно „Купер“ — это добрый сосед, который постоянно мелькает и которого все знают. Он всегда придет на помощь и привезет все, что нужно, максимально быстро», — рассказал он. Размер инвестиции в ребрендинг не сообщается. Но в компании отметили, что он проводится преимущественного силами компаний группы. Сеть «Леруа Мерлен», которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, также заявила о смене названия в России. Первые магазины бренда «Лемана про» откроют к концу 2024 года, рассказали в ретейлере. Проводить ребрендинг также планируется поэтапно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «СберМаркет», специализирующаяся на доставке, проведет ребрендинг и поменяет название на «Купер». Информацию об этом подтвердил представитель компании. «„СберМаркет“ планирует провести ребрендинг и переименоваться в „Купер“. В июне основное юрлицо „СберМаркета“ — „Инстамарт Сервис“ — подало заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом „купер“. Представитель компании подтвердил информацию о ребрендинге», — пишет РБК. Ребрендинг сервиса «Сбер», специализирующегося на доставке готовой еды, продуктов, бытовой химии, лекарств из аптеки более чем в 360 городах России, займет около полугода и пройдет в несколько этапов. Компания с 1 июля переведет на новый бренд все рекламные носители и материалы коммуникаций с клиентами. Далее планируется обновить форму курьеров, оформление автомобилей и зон в магазинах. Название «Купер» происходит от слова «купить», что сделает сервис «более человечным», говорят представители компании. «Образно „Купер“ — это добрый сосед, который постоянно мелькает и которого все знают. Он всегда придет на помощь и привезет все, что нужно, максимально быстро», — рассказал он. Размер инвестиции в ребрендинг не сообщается. Но в компании отметили, что он проводится преимущественного силами компаний группы. Сеть «Леруа Мерлен», которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, также заявила о смене названия в России. Первые магазины бренда «Лемана про» откроют к концу 2024 года, рассказали в ретейлере. Проводить ребрендинг также планируется поэтапно.