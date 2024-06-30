Челябинские бойцы выкармливают утенка и щенка, спасенных на передовой. Видео

01 июля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

От утят под обстрелом отказалась мама, бойцы сумели спасти одного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На службе в южноуральском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота, щенок, которых спасли бойцы. Нота обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «У Ноты есть своя сумка с лекарствами, и она уже делает успехи», — рассказали ОНФ бойцы, которые спасли щенка из разрушенной деревни. Кря-Кря, вылупившийся в блиндаже, где его мать-утка снесла яйца, остался без материнской заботы. Один из утят не выжил, но второго, Кря-Кря, спасли и выкормили военнослужащие. Эти удивительные животные стали частью жизни военного подразделения. Щенок Нота даже взял на себя ответственность за охрану утенка в перерывах между тренировками. История о дружбе между щенком и утенком на передовой вызывает умиление и восхищение у всех, кто слышит о ней. Их совместные кадры штурмовики получают вместе с гуманитарной помощью от Народного фронта. Ранее URA.RU сообщало, что челябинский боец с позывным «Шумахер» спас сослуживцев от упавшего на блиндаж дрона с взрывчаткой. Мужчина пошел на таран и не дал подорвать товарищей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На службе в южноуральском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота, щенок, которых спасли бойцы. Нота обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «У Ноты есть своя сумка с лекарствами, и она уже делает успехи», — рассказали ОНФ бойцы, которые спасли щенка из разрушенной деревни. Кря-Кря, вылупившийся в блиндаже, где его мать-утка снесла яйца, остался без материнской заботы. Один из утят не выжил, но второго, Кря-Кря, спасли и выкормили военнослужащие. Эти удивительные животные стали частью жизни военного подразделения. Щенок Нота даже взял на себя ответственность за охрану утенка в перерывах между тренировками. История о дружбе между щенком и утенком на передовой вызывает умиление и восхищение у всех, кто слышит о ней. Их совместные кадры штурмовики получают вместе с гуманитарной помощью от Народного фронта. Ранее URA.RU сообщало, что челябинский боец с позывным «Шумахер» спас сослуживцев от упавшего на блиндаж дрона с взрывчаткой. Мужчина пошел на таран и не дал подорвать товарищей.