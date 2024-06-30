В Тюмени нашли самых богатых ректора вуза и директора ссуза

Среднемесячная зарплата ректора ТюмГУ Ивана Романчука в 2023 году составила 792 625 рублей, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым специалистом среди глав тюменских вузов. В ссузах области первое место заняла директор «Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса» Марина Галанина, со средней зарплатой в 363 161 рубль в месяц. Информация содержится в отчетных документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.
«Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2023 год. Тюменский государственный университет, ректор Иван Романчук — 792 625 рублей», — следует из документов.
На втором месте по этому виду дохода оказалась экс-ректор «Тюменского индустриального университета» Вероника Ефремова, которая, в среднем, получала 577 970 рублей в месяц. В январе 2024 года Ефремова стала главой областного департамента образования.
На третьем месте — ректор «Государственного аграрного университета Северного Зауралья» Елена Бойко. В 2023 году она получала среднемесячную зарплату в 333 296 рублей.
В ссузах Тюменской области, финансирование которых осуществляется из регионального бюджета, ситуация следующая:
- 1 место — директор «Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса» Марина Галанина — 363 161 рубль;
- 2 место — директор «Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства» Елена Путра — 341 691 рубль;
- 3 место — директор «Тюменского колледжа производственных и социальных технологий» Тамара Шпак — 322 266 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назван самый богатый главврач. Им стал руководитель ОКБ №1 Иван Попов, со среднемесячной зарплатой в 410 тысяч рублей.
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