Россия окажет поддержку Белоруссии при возникновении угроз на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он осудил отказ в аккредитации российским журналистам на саммите НАТО, охарактеризовав это как проявление дискриминационной политики. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU.
Отказ аккредитации журналистам РФ на саммите НАТО
Песков прокомментировал отказ в аккредитации российским журналистам на саммите НАТО, назвав это дискриминационной политикой. По его словам, такие действия альянса противоречат принципам открытости и транспарентности.
Председательство РФ в ООН
Песков выразил намерения России активно участвовать в работе Совета Безопасности ООН в течение предстоящего месяца председательства. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную и напряженную атмосферу в Совбезе, Россия будет продвигать свои приоритеты.
Он также отметил, что Россия, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, остается приверженной своим обязательствам и поддерживает ответственный подход, призывая другие страны к сотрудничеству и соблюдению международных норм. Во время своего председательства РФ сфокусируется на решении наиболее важных международных вопросов.
Помощь Белоруссии из-за угрозы ВСУ
Россия готова оказать поддержку Белоруссии в случае возникновения угроз на границе из-за ВСУ, сообщил Песков. Он подчеркнул, что две страны тесно сотрудничают в рамках союзного государства.
Выборы во Франции
Россия внимательно следит за ходом президентских выборов во Франции, отметил Песков. По его словам, результаты первого тура подтверждают тенденции, которые наблюдались ранее в других европейских странах. «Предпочтения французских избирателей нам понятны», — добавил он.
Переговоры РФ и Украины
Позиция РФ относительно начала переговоров с Украиной остается неизменной. Об этом заявил Песков, отвечая на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников. По его словам, Путин остается открытым к ним.
Реакция на слова Столтенберга
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к началу крупнейшего конфликта в Европе, указывая на поддержку КНР России в производстве БПЛА и ракет. В Кремле негативно отреагировали на эти обвинения.
«[Восприняли такие обвинения] негативно», — пояснил Песков. По его словам, Китай способен самостоятельно оценить и ответить на подобные обвинения.
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