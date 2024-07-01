РФ поможет Белоруссии в случае угрозы на границе с Украиной: главные заявления Пескова

Песков: РФ поддержит Белоруссию в случае угрозы на границе с Украиной
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Дмитрий Песков отреагировал на слова Йенс Столтенберга о поставке БПЛА из Китая в РФ
Дмитрий Песков отреагировал на слова Йенс Столтенберга о поставке БПЛА из Китая в РФ Фото:

Россия окажет поддержку Белоруссии при возникновении угроз на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он осудил отказ в аккредитации российским журналистам на саммите НАТО, охарактеризовав это как проявление дискриминационной политики. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU.

Отказ аккредитации журналистам РФ на саммите НАТО

Песков прокомментировал отказ в аккредитации российским журналистам на саммите НАТО, назвав это дискриминационной политикой. По его словам, такие действия альянса противоречат принципам открытости и транспарентности.

Председательство РФ в ООН

Песков выразил намерения России активно участвовать в работе Совета Безопасности ООН в течение предстоящего месяца председательства. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную и напряженную атмосферу в Совбезе, Россия будет продвигать свои приоритеты.

Он также отметил, что Россия, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, остается приверженной своим обязательствам и поддерживает ответственный подход, призывая другие страны к сотрудничеству и соблюдению международных норм. Во время своего председательства РФ сфокусируется на решении наиболее важных международных вопросов.

Помощь Белоруссии из-за угрозы ВСУ 

Россия готова оказать поддержку Белоруссии в случае возникновения угроз на границе из-за ВСУ, сообщил Песков. Он подчеркнул, что две страны тесно сотрудничают в рамках союзного государства.

Выборы во Франции

Россия внимательно следит за ходом президентских выборов во Франции, отметил Песков. По его словам, результаты первого тура подтверждают тенденции, которые наблюдались ранее в других европейских странах. «Предпочтения французских избирателей нам понятны», — добавил он. 

Переговоры РФ и Украины

Позиция РФ относительно начала переговоров с Украиной остается неизменной. Об этом заявил Песков, отвечая на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников. По его словам, Путин остается открытым к ним.

Реакция на слова Столтенберга

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к началу крупнейшего конфликта в Европе, указывая на поддержку КНР России в производстве БПЛА и ракет. В Кремле негативно отреагировали на эти обвинения.

«[Восприняли такие обвинения] негативно», — пояснил Песков. По его словам, Китай способен самостоятельно оценить и ответить на подобные обвинения.

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Россия окажет поддержку Белоруссии при возникновении угроз на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он осудил отказ в аккредитации российским журналистам на саммите НАТО, охарактеризовав это как проявление дискриминационной политики. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU. Отказ аккредитации журналистам РФ на саммите НАТО Песков прокомментировал отказ в аккредитации российским журналистам на саммите НАТО, назвав это дискриминационной политикой. По его словам, такие действия альянса противоречат принципам открытости и транспарентности. Председательство РФ в ООН Песков выразил намерения России активно участвовать в работе Совета Безопасности ООН в течение предстоящего месяца председательства. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную и напряженную атмосферу в Совбезе, Россия будет продвигать свои приоритеты. Он также отметил, что Россия, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, остается приверженной своим обязательствам и поддерживает ответственный подход, призывая другие страны к сотрудничеству и соблюдению международных норм. Во время своего председательства РФ сфокусируется на решении наиболее важных международных вопросов. Помощь Белоруссии из-за угрозы ВСУ  Россия готова оказать поддержку Белоруссии в случае возникновения угроз на границе из-за ВСУ, сообщил Песков. Он подчеркнул, что две страны тесно сотрудничают в рамках союзного государства. Выборы во Франции Россия внимательно следит за ходом президентских выборов во Франции, отметил Песков. По его словам, результаты первого тура подтверждают тенденции, которые наблюдались ранее в других европейских странах. «Предпочтения французских избирателей нам понятны», — добавил он.  Переговоры РФ и Украины Позиция РФ относительно начала переговоров с Украиной остается неизменной. Об этом заявил Песков, отвечая на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников. По его словам, Путин остается открытым к ним. Реакция на слова Столтенберга Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к началу крупнейшего конфликта в Европе, указывая на поддержку КНР России в производстве БПЛА и ракет. В Кремле негативно отреагировали на эти обвинения. «[Восприняли такие обвинения] негативно», — пояснил Песков. По его словам, Китай способен самостоятельно оценить и ответить на подобные обвинения.
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