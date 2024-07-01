В Кремле ответили на слова Зеленского о посреднике в переговорах с Россией

Песков: Путин по-прежнему открыт для переговоров по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле ответили на слова Зеленского о посреднике в переговорах с Россией
В Кремле ответили на слова Зеленского о посреднике в переговорах с Россией Фото:

Позиция Кремля относительно начала переговоров с Украиной остается неизменной. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников, российский лидер Владимир Путин остается открытым к ним.

«Президент Путин говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения с целью достичь цели, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — заявил Песков.

Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой Киев может начать вести через посредников. В качестве примера он привел зерновую сделку, в которой свою роль играли Турция и ООН.

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Позиция Кремля относительно начала переговоров с Украиной остается неизменной. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников, российский лидер Владимир Путин остается открытым к ним. «Президент Путин говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения с целью достичь цели, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — заявил Песков. Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой Киев может начать вести через посредников. В качестве примера он привел зерновую сделку, в которой свою роль играли Турция и ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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