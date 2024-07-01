После избрания нынешнего председателя думы Сургута Максима Слепова на пост главы города его кресло в городской думе перейдет депутату Михаилу Бехтину. Ранее он возглавлял военный комиссариат Сургута и Сургутского района, а теперь является сотрудником «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU рассказал источник в городском политбомонде.
«Новым спикером думы Сургута станет Бехтин. Ожидается, что депутаты примут решение в день инаугурации мэра города, 5 июля. Выполнять обязанности председателя Бехтин будет на неосвобожденной основе и продолжит работу в „Сургутнефтегазе“», — сообщает инсайдер.
По словам собеседников агентства, Бехтин конкурировал за должность спикера с другим ставленником компании, депутатом Александром Олейниковым. «На принятие решения в пользу Бехтина повлияло то, что он в депутатской работе делает упор на патриотизме. Приглашает ветеранов боевых действия на общение с молодежью, стал одним из инициаторов создания в Сургуте парка „Патриот“, где в качестве экспонатов будет установлена списанная военная техника. Однажды даже помог пригнать списанный танк Т-62. В нынешних реалиях это весомый аргумент», — сообщает инсайдер.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Бехтин в разговоре с журналистом агентства отказался давать комментарий.
Ранее URA.RU сообщало о борьбе ставленников «Сургутнефтегаза» за кресло спикера городской думы. Нынешний председатель Максим Слепов вошел в шорт-листт кандидатов на пост мэра Сургута.
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