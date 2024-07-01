01 июля 2024

В МЧС сообщили о последствиях урагана в Санкт-Петербурге

МЧС: в результате урагана в Санкт-Петербурге повреждены 10 легковых авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Сотрудники МЧС выезжали 71 раз на ликвидацию последствий урагана Фото:

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, сотрудники 67 раз на уборку деревьев и четыре раза для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций

«Специалисты ведомства уже выезжали 71 раз: 67 — на уборку деревьев, 4 — для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций», — передает telegram-канал МЧС России. Уточняется, что одна женщина погибла в результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, еще двое- женщина и ребенок- пострадали. Кроме того, из-за непогоды повреждены 10 легковых авто. На территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран.

Ранее сообщалось, что 1 июля Санкт-Петербург накрыл мощный ураган. В результате ветра обрушился строительный кран. Порывы ветра достигают 31 м/с.

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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, сотрудники 67 раз на уборку деревьев и четыре раза для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций «Специалисты ведомства уже выезжали 71 раз: 67 — на уборку деревьев, 4 — для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций», — передает telegram-канал МЧС России. Уточняется, что одна женщина погибла в результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, еще двое- женщина и ребенок- пострадали. Кроме того, из-за непогоды повреждены 10 легковых авто. На территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран. Ранее сообщалось, что 1 июля Санкт-Петербург накрыл мощный ураган. В результате ветра обрушился строительный кран. Порывы ветра достигают 31 м/с.
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