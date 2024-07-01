Сбербанк поднял ставки по ипотеке

02 июля 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Увеличение ставок не коснется программ, поддерживаемых государством, заявили в Сбербанке Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сбербанк анонсировал повышение ставок по базовым ипотечным программам на 1,3 процентных пункта с 2 июля. об этом заявили в пресс-службе банка. Увеличение ставок не коснется программ, поддерживаемых государством. «Минимальные ставки по ипотеке теперь составят от 19,5% для новостроек, вторичного жилья, строительства дома и рефинансирования. Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю вырастут до 19,8%, по программе 'Военная ипотека' — до 18,9%, по программе 'Коммерческая ипотека' — до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%», — указали в пресс-службе Сбербанка. Представители Сбербанка объяснили, что решение о повышении ставок обусловлено ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Ставки по уже заключенным кредитным договорам изменению не подлежат. Это не первое повышение ставок в текущем году: 5 июня Сбербанк уже увеличивал ставки по ипотечным кредитам на 1,5 процентных пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк анонсировал повышение ставок по базовым ипотечным программам на 1,3 процентных пункта с 2 июля. об этом заявили в пресс-службе банка. Увеличение ставок не коснется программ, поддерживаемых государством. «Минимальные ставки по ипотеке теперь составят от 19,5% для новостроек, вторичного жилья, строительства дома и рефинансирования. Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю вырастут до 19,8%, по программе 'Военная ипотека' — до 18,9%, по программе 'Коммерческая ипотека' — до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%», — указали в пресс-службе Сбербанка. Представители Сбербанка объяснили, что решение о повышении ставок обусловлено ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Ставки по уже заключенным кредитным договорам изменению не подлежат. Это не первое повышение ставок в текущем году: 5 июня Сбербанк уже увеличивал ставки по ипотечным кредитам на 1,5 процентных пункта.